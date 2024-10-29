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  4. ФОТО. Андрей Шевченко получил бронзовую медаль ЧМ-2024 по футзалу
Международные турниры
29 октября 2024, 20:39 | Обновлено 29 октября 2024, 20:54
1895
1

ФОТО. Андрей Шевченко получил бронзовую медаль ЧМ-2024 по футзалу

В Доме футбола состоялась встреча с украинскими футзалистами

29 октября 2024, 20:39 | Обновлено 29 октября 2024, 20:54
1895
1
ФОТО. Андрей Шевченко получил бронзовую медаль ЧМ-2024 по футзалу
УАФ

29 октября в Доме футбола состоялась встреча со сборной Украины по футзалу, которая недавно получила бронзу на чемпионате мира 2024 в Узбекистане.

Событие посетили президент УАФ Андрей Шевченко, министр молодежи и спорта Матвей Бидный, первый вице-президент УАФ Александр Шевченко, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, а также президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко.

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравил футзолистов, отметив важность их достижения для страны, особенно в такое непростое время. Он подчеркнул важность вклада каждого игрока в общую победу и отметил личные успехи лидеров сборной.

Андрей Шевченко: «Мне очень приятно еще раз поздравить вас с этим выдающимся достижением. Как бывший игрок и тренер, я хорошо понимаю, какой путь нужно было пройти, чтобы добиться своей цели. Вы вписали свои имена в историю украинского футзала, и это уже часть мировой спортивной истории. Куда бы я ни приезжал за границей, все отмечают ваши достижения, и я искренне горжусь вами. Каждая ваша победа – это победа для всей страны».

Президент УАФ также попросил каждого игрока подписать историческую фотографию команды по награждению на чемпионате. Это фото, которое станет частью музея уважения к УАФ, символизирует важный этап в истории украинского спорта.

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный в своем выступлении поблагодарил игроков за их вклад в победы Украины на международной арене: «Я прекрасно понимаю, насколько важно ваше достижение – начать путь среди 121 страны и дойти до столь высокого результата. Это настоящий успех, и я искренне благодарю вас за это. В это сложное время, во время войны, вы добавили в копилку Украины еще одну важную победу. Мы все гордимся вами!»

Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко вручил Андрею Шевченко и Матвею Бидному персональные бронзовые медали в благодарность за их вклад в развитие футзала и за поддержку сборной.

ФОТО. Встреча со сборной Украины, бронзовым призером ЧМ-2024 по футзалу

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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glass1 glass
непонятно за что им медали
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