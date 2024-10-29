Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Родри отпраздновал получение Золотого мяча 2024
Англия
29 октября 2024, 19:29 | Обновлено 29 октября 2024, 20:16
1204
1

ВИДЕО. Как Родри отпраздновал получение Золотого мяча 2024

Испанец опередил в номинации Винисиуса Жуниора

29 октября 2024, 19:29 | Обновлено 29 октября 2024, 20:16
1204
1
ВИДЕО. Как Родри отпраздновал получение Золотого мяча 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

Сразу после церемонии Родри с делегацией «Манчестер Сити» отпраздновали получение престижной награды в одном из ресторанов Парижа. Во время празднования Родри спел песню «Freed from desire».

ВИДЕО. Как Родри отпраздновал получение Золотого мяча 2024

По теме:
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
ГВАРДИОЛА: «Криштиану Роналду был монстром, а отец монстра – Лео Месси»
Манчестер Сити нацелился на 17-летнего таланта Ла Лиги
Золотой мяч Родри Манчестер Сити
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Все видели – Шахтер переиграл Динамо». Конопля высказался о Классическом
Футбол | 29 октября 2024, 11:50 10
«Все видели – Шахтер переиграл Динамо». Конопля высказался о Классическом
«Все видели – Шахтер переиграл Динамо». Конопля высказался о Классическом

Защитник «горняков» прокомментировал ничью с киевлянами

Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Футбол | 29 октября 2024, 06:44 13
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус

Венсан Гарсия заявил, что присутствие Беллингема и Карвахаля в топ-5 повлияло на это

ФОТО. Артем и Юлия Довбик впечатлили своими нарядами на красной дорожке
Футбол | 28.10.2024, 20:51
ФОТО. Артем и Юлия Довбик впечатлили своими нарядами на красной дорожке
ФОТО. Артем и Юлия Довбик впечатлили своими нарядами на красной дорожке
ВИДЕО. Перволиговый клуб ЮКСА готовится дать бой Александрии в перволиге
Футбол | 29.10.2024, 19:35
ВИДЕО. Перволиговый клуб ЮКСА готовится дать бой Александрии в перволиге
ВИДЕО. Перволиговый клуб ЮКСА готовится дать бой Александрии в перволиге
Золотой мяч-2024: очищение
Футбол | 29.10.2024, 11:36
Золотой мяч-2024: очищение
Золотой мяч-2024: очищение
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Leon LeGa
Опа-на! Да это ведь Белла Чао - песня югославских партизан. К чему она здесь не понятно...Но сейчас эта песня вновь стала популярной.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
28.10.2024, 05:05 16
Футбол
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
28.10.2024, 10:06 19
Футбол
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
28.10.2024, 10:54 11
Футбол
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
28.10.2024, 07:49 6
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Мексики
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Мексики
28.10.2024, 00:10
Авто/мото
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
27.10.2024, 18:05 14
Футбол
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
27.10.2024, 19:54 368
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем