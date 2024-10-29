ВИДЕО. Как Родри отпраздновал получение Золотого мяча 2024
Испанец опередил в номинации Винисиуса Жуниора
Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.
Сразу после церемонии Родри с делегацией «Манчестер Сити» отпраздновали получение престижной награды в одном из ресторанов Парижа. Во время празднования Родри спел песню «Freed from desire».
ВИДЕО. Как Родри отпраздновал получение Золотого мяча 2024
Rodri celebrating his Ballon d'Or victory last night... 🥳🥳 pic.twitter.com/VWefLITmiL— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 29, 2024
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