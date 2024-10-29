Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

Сразу после церемонии Родри с делегацией «Манчестер Сити» отпраздновали получение престижной награды в одном из ресторанов Парижа. Во время празднования Родри спел песню «Freed from desire».

ВИДЕО. Как Родри отпраздновал получение Золотого мяча 2024