Ждут выгодного предложения. Лидер сборной Украины может сменить клуб
«Арсенал» готов отпустить Зинченко
Игрок сборной Украины Александр Зинченко может покинуть лондонский «Арсенал» ближайшей зимой.
Как сообщает Arsenal Insider, есть вероятность, что канониры будут готовы в январе принять выгодное предложение по 27-летнему футболисту, если таковое поступит.
Отмечается, что также лондонский клуб хочет покинуть поляк Якуб Кивьор, но почти исключено, что «Арсенал» отпустит его зимой вместе с Зинченко.
В стане канониров предпочитают расстаться именно с украинцем, ведь считают Александра менее универсальным футболистом для игры в защите.
В текущем сезоне Зинченко принял участие всего в 2 матчах в составе «Арсенала», результативными действиями он не отметился. Контракт украинца с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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