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Англия
29 октября 2024, 19:13 | Обновлено 29 октября 2024, 20:18
2869
1

Ждут выгодного предложения. Лидер сборной Украины может сменить клуб

«Арсенал» готов отпустить Зинченко

29 октября 2024, 19:13 | Обновлено 29 октября 2024, 20:18
2869
1
Ждут выгодного предложения. Лидер сборной Украины может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок сборной Украины Александр Зинченко может покинуть лондонский «Арсенал» ближайшей зимой.

Как сообщает Arsenal Insider, есть вероятность, что канониры будут готовы в январе принять выгодное предложение по 27-летнему футболисту, если таковое поступит.

Отмечается, что также лондонский клуб хочет покинуть поляк Якуб Кивьор, но почти исключено, что «Арсенал» отпустит его зимой вместе с Зинченко.

В стане канониров предпочитают расстаться именно с украинцем, ведь считают Александра менее универсальным футболистом для игры в защите.

В текущем сезоне Зинченко принял участие всего в 2 матчах в составе «Арсенала», результативными действиями он не отметился. Контракт украинца с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ Якуб Кивиор
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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glass1 glass
з якого часу він лідером став?  посеердній гравець з обмеженими   здібностями
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