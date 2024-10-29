Ждут выгодного предложения. Лидер сборной Украины может сменить клуб

Игрок сборной Украины Александр Зинченко может покинуть лондонский «Арсенал» ближайшей зимой.

Как сообщает Arsenal Insider, есть вероятность, что канониры будут готовы в январе принять выгодное предложение по 27-летнему футболисту, если таковое поступит.

Отмечается, что также лондонский клуб хочет покинуть поляк Якуб Кивьор, но почти исключено, что «Арсенал» отпустит его зимой вместе с Зинченко.

В стане канониров предпочитают расстаться именно с украинцем, ведь считают Александра менее универсальным футболистом для игры в защите.

В текущем сезоне Зинченко принял участие всего в 2 матчах в составе «Арсенала», результативными действиями он не отметился. Контракт украинца с клубом рассчитан до лета 2026 года.