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  4. ЗИНЧЕНКО: «Я был, как птичка в клетке, поэтому решил покинуть Украину»
Англия
29 октября 2024, 19:10 | Обновлено 29 октября 2024, 20:21
1452
15

ЗИНЧЕНКО: «Я был, как птичка в клетке, поэтому решил покинуть Украину»

Александр рассказал, почему покинул «Шахтер»

29 октября 2024, 19:10 | Обновлено 29 октября 2024, 20:21
1452
15
ЗИНЧЕНКО: «Я был, как птичка в клетке, поэтому решил покинуть Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Украины Александр Зинченко в своей автобиографии рассказал, почему покинул донецкий «Шахтер».

«Первый этап войны наступил в феврале 2014 года, когда россия незаконно оккупировала Крым, а затем начала войну на Донбассе. Я не понимал, что происходит. До того момента я очень мало обращал внимания на политику. Я все еще был очень сосредоточен на своей футбольной карьере. Это было для меня все. Я волновался лишь о том, что мне придется уйти из «Шахтера», потому что мне не дают играть.

Я знаю, что некоторые люди спрашивают, почему я решил поехать в россию в то время. Поверьте, это не то, что я когда-либо сделал бы снова. Но других вариантов у меня не было. У меня не было ни клуба, ни возможности в другом месте в Европе. На самом деле, даже в россии у меня не было вариантов. Но мой агент имел там определенные связи, и мы считали, что это мой лучший шанс.

Почему я просто не мог попробовать в другом украинском клубе? «Шахтер» был слишком мощным в этом плане. Если бы я обратился к другому клубу, они бы это просто заблокировали. Ни один клуб не мог противостоять им. Это было невозможно. Я был, как птичка в клетке в Украине, в ловушке без выхода. Мне пришлось покинуть страну», – сказал Зинченко.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

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Дмитро Олійник Источник: Трибуна
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Комментарии 15
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Кротік
ща заплачу, ти дав заробити російському клубу, це все що маємо знати
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+4
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MaximusOne
#freezinchenko
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+2
GloryUkraine
І що, в уфі відчув себе вільним від української клітки? 
Зіна, а вторгнення параші в Україну, в 2014, це для тебе політика, в якій ти не розбирався? 
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+1
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Умник
Это точно футболист, не политик?
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0
BUCH
Погана паралель… 
Це не виправдання! …
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-1
serhiy
Людина визнала свою помилку. Перестав говорити мовою окупанта, донатить на ЗСУ. .Хоча живе за кордоном і міг би забити болт. Респект !
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-2
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