ЗИНЧЕНКО: «Я был, как птичка в клетке, поэтому решил покинуть Украину»

Защитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Украины Александр Зинченко в своей автобиографии рассказал, почему покинул донецкий «Шахтер».

«Первый этап войны наступил в феврале 2014 года, когда россия незаконно оккупировала Крым, а затем начала войну на Донбассе. Я не понимал, что происходит. До того момента я очень мало обращал внимания на политику. Я все еще был очень сосредоточен на своей футбольной карьере. Это было для меня все. Я волновался лишь о том, что мне придется уйти из «Шахтера», потому что мне не дают играть.

Я знаю, что некоторые люди спрашивают, почему я решил поехать в россию в то время. Поверьте, это не то, что я когда-либо сделал бы снова. Но других вариантов у меня не было. У меня не было ни клуба, ни возможности в другом месте в Европе. На самом деле, даже в россии у меня не было вариантов. Но мой агент имел там определенные связи, и мы считали, что это мой лучший шанс.

Почему я просто не мог попробовать в другом украинском клубе? «Шахтер» был слишком мощным в этом плане. Если бы я обратился к другому клубу, они бы это просто заблокировали. Ни один клуб не мог противостоять им. Это было невозможно. Я был, как птичка в клетке в Украине, в ловушке без выхода. Мне пришлось покинуть страну», – сказал Зинченко.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.