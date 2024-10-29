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29 октября 2024, 17:03 | Обновлено 29 октября 2024, 17:18
228
0

Стали известны стартовые составы на матч Рух – Карпаты

Матч 1/8 финала Кубка Украины состоится 29 октября в 18:00

29 октября 2024, 17:03 | Обновлено 29 октября 2024, 17:18
228
0
Стали известны стартовые составы на матч Рух – Карпаты

28 октября в 18:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины «Рух» – «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».

Рух: Ледвий, Холод, Дидык, Сыч, Роман, Федор, Слюсар, Пастух, Квасница, Карабин, Краснопир.

Карпаты: Кемкин, Адамюк, Бабогло, Жан Педроссо, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Стенио, Очеретько, Игор Невес.

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Кубок Украины по футболу Карпаты Львов Рух Львов стартовые составы Рух - Карпаты
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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