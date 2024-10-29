Другие новости29 октября 2024, 17:03 | Обновлено 29 октября 2024, 17:18
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Стали известны стартовые составы на матч Рух – Карпаты
Матч 1/8 финала Кубка Украины состоится 29 октября в 18:00
29 октября 2024, 17:03 | Обновлено 29 октября 2024, 17:18
228
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28 октября в 18:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины «Рух» – «Карпаты».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».
Рух: Ледвий, Холод, Дидык, Сыч, Роман, Федор, Слюсар, Пастух, Квасница, Карабин, Краснопир.
Карпаты: Кемкин, Адамюк, Бабогло, Жан Педроссо, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Стенио, Очеретько, Игор Невес.
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