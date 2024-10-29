Леся Цуренко – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Мериде
В ночь на 30 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).
В 1-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Анны Блинковой (WTA 75). Поединок начнется 3-м запуском на корте Cancha 1. Ориентировочное время начала игры – 00:00 по Киеву.
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Это будет второй очный матч соперниц. Счет 1:0 в пользу Блинковой.
Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет против Алины Корнеевой (WTA 254).
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