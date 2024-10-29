Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Леся Цуренко – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 октября 2024, 15:53 |
101
0

Леся Цуренко – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Мериде

29 октября 2024, 15:53 |
101
0
Леся Цуренко – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В ночь на 30 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).

В 1-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Анны Блинковой (WTA 75). Поединок начнется 3-м запуском на корте Cancha 1. Ориентировочное время начала игры – 00:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет второй очный матч соперниц. Счет 1:0 в пользу Блинковой.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет против Алины Корнеевой (WTA 254).

📺 Видеотрансляция

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Цуренко выступит на турнире WTA 250 в Мексике. Определена первая соперница
Что случилось? Соболева не доиграла матч отбора к турниру WTA 250 в Мексике
Анастасия Соболева – Ева Веддер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анна Блинкова Леся Цуренко WTA Мерида смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сестры Колб в Гонконге вышли в 1/4 финала, впервые выиграв на 250-тысячнике
Теннис | 29 октября 2024, 14:49 2
Сестры Колб в Гонконге вышли в 1/4 финала, впервые выиграв на 250-тысячнике
Сестры Колб в Гонконге вышли в 1/4 финала, впервые выиграв на 250-тысячнике

Марина и Надежда переиграли японский тандем Аои Ито / Киока Окамура на супертай-брейке

Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Бокс | 29 октября 2024, 08:32 0
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику

Энди Ли высказался о Тайсоне

Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Футбол | 29.10.2024, 06:44
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Футбол | 29.10.2024, 07:46
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Футбол | 29.10.2024, 12:40
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
28.10.2024, 19:13
Теннис
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Мексики
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Мексики
28.10.2024, 00:10
Авто/мото
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
27.10.2024, 18:05 14
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
27.10.2024, 19:54 368
Футбол
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
28.10.2024, 10:06 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем