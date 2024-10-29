Катарина Завацкая – Дарья Лодикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 233) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Санта-Крус (Боливия).

В 1-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Дарьи Лодиковой (WTA 348). Поединок начнется последним, 3-м запуском на корте №2. Ориентировочное время начала игры – 23:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

В 1/8 финала победительница противостояния сыграет против третьей сеяной Юлии Риеры (Аргентина, WTA 117).

Видеоплеер будет добавлен перед началом матча...

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