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  4. Катарина Завацкая – Дарья Лодикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
29 октября 2024, 15:45 |
68
0

Катарина Завацкая – Дарья Лодикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Санта-Крус

29 октября 2024, 15:45 |
68
0
Катарина Завацкая – Дарья Лодикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Катарина Завацкая

29 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 233) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Санта-Крус (Боливия).

В 1-м раунде украинка сыграет против «нейтралки» Дарьи Лодиковой (WTA 348). Поединок начнется последним, 3-м запуском на корте №2. Ориентировочное время начала игры – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

В 1/8 финала победительница противостояния сыграет против третьей сеяной Юлии Риеры (Аргентина, WTA 117).

Видеоплеер будет добавлен перед началом матча...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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