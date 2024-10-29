Другие новости29 октября 2024, 15:46 |
61
0
В УАФ назначили арбитров на матчи 1/8 финала Кубка Украины
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц
29 октября 2024, 15:46 |
61
0
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/8 финала Кубка Украины.
Поединки этой стадии состоятся 29 и 30 октября.
Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в 2025 году. Финальный матч состоится 14 мая 2025 года. Место проведения будет определено Исполкомом УАФ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 29 октября 2024, 08:32 0
Энди Ли высказался о Тайсоне
Футбол | 29 октября 2024, 15:34 1
«Лудогорец» хотел видеть Сергея Реброва главным тренером команды
Война | 29.10.2024, 08:19
Футбол | 29.10.2024, 07:46
Футбол | 28.10.2024, 23:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.10.2024, 16:21 17
28.10.2024, 10:54 11
27.10.2024, 09:25
28.10.2024, 23:45 30
29.10.2024, 06:44 13
28.10.2024, 18:14 10
27.10.2024, 19:54 368
27.10.2024, 11:23 7