В УАФ назначили арбитров на матчи 1/8 финала Кубка Украины

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/8 финала Кубка Украины.

Поединки этой стадии состоятся 29 и 30 октября.

Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в 2025 году. Финальный матч состоится 14 мая 2025 года. Место проведения будет определено Исполкомом УАФ.