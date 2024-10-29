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29 октября 2024, 15:46 |
61
0

В УАФ назначили арбитров на матчи 1/8 финала Кубка Украины

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц

29 октября 2024, 15:46 |
61
0
В УАФ назначили арбитров на матчи 1/8 финала Кубка Украины
Кубок Украины

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/8 финала Кубка Украины.

Поединки этой стадии состоятся 29 и 30 октября.

Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в 2025 году. Финальный матч состоится 14 мая 2025 года. Место проведения будет определено Исполкомом УАФ.

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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