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Украина. Первая лига
29 октября 2024, 15:03 | Обновлено 29 октября 2024, 15:12
109
0

Первая лига. Победы Металлиста 1925, Кудровки и Полтавы

Обзор 14-го тура Первой лиги

29 октября 2024, 15:03 | Обновлено 29 октября 2024, 15:12
109
0
Первая лига. Победы Металлиста 1925, Кудровки и Полтавы
ФК Металлист 1925

26-27 октября в рамках 14-го тура Первой лиги состоялось 7 матчей, в которых было забито 15 мячей. Интересно, что ни в одном из поединков не было больше трех голов.

«Буковина» с «Эпицентром» в одном из центральных матчей тура расписали мировую 1:1. Черновицкая команда впервые сыграла после под руководством Григория Чурилова, который временно исполняет обязанности. К слову, для «Буковины» и «Эпицентра» это были третья ничьи кряду.

Также вничью 1:1 сыграли «Нива» и «Минай». У тернопольской команды продолжается длительная серия без побед. А вот закарпатцы не проигрывают уже четыре встречи кряду.

«Прикарпатье» продолжает радовать своих фанатов. Коллектив из Ивано-Франковска на этот раз обыграл «Подолье» со счетом 2:0. Для прикарпатцев это вторая виктория кряду, а у хмельницкой команды продолжается длительная серия без побед.

«Полтава» в еще одном центральном поединке тура обыграла на выезде Викторию со счетом 2:1. Для «муниципалов» победа важна тем, что они прервали трехматчевую безвыигрышную серию. А вот «Виктория» проиграла после шестиматчевой серии без поражений. И также стоит отметить, что команда из Сум до этого в 4-х матчах подряд не пропускала.

«Металлург» на своем поле взял три очка в поединке с «Мариуполем», у которого получилось организовать выезд в Запорожье и избежать дисквалификации. Запорожская команда впервые за долгое время победила и добыла вторую викторию в сезоне. «Металлурги» до этой встречи не знали вкуса побед с 9 августа, а это примерно два с половиной месяца.

«Кудровка» добилась уверенной победы над «Кремнем» со счетом 3:0. Интересно, что все три мяча коллектив из Черниговской области забил в интервале 10 минут (перед перерывом и в начале второго тайма).

«Металлист 1925» на выезде победил «Диназ». За харьковчан, которые выиграли со счетом 2:0, забивали Ари Моура и Андрей Борячук.

В Группе А лидирует по-прежнему «Агробизнес», у которого 27 очков в активе. Дальше идут «Эпицентр» (17), «Буковина» (17) и «Металлист» (16). В Группе Б на первом месте расположилась «Полтава» с 25 баллами. Вслед за ней идут «Кудровка» (22), «Металлист 1925» (20), «Виктория» (19), ЮКСА (18) и «Мариуполь» (15).

Что касается гонки голеадоров, то здесь по-прежнему с 7 голами лидирует форвард «Эпицентра» Даниил Кравчук. Стоит отметить, что для Василия Цюцюры и Ари Моуры забитые в этом туре мячи стали пятыми в сезоне, и они приблизились к нападающему из Каменец-Подольского.

Первая лига. 14-й тур

Группа А

Буковина – Эпицентр – 1:1
Голы: Безуглый, 67 – Шинкаренко, 49 (автогол).

Прикарпатье – Подолье – 2:0
Голы: Кос, 36, Цюцюра, 56.

Нива (Тернополь) – Минай – 1:1
Голы: Ризнык, 77 – Вишневский, 13 (с пенальти).

Группа Б

Виктория – Полтава – 1:2
Голы: Чеглов, 3 – Плахтир, 35, Щербак, 86 (с пенальти).

Металлург (Запорожье) – Мариуполь – 1:0
Гол: Близнюк, 23.

Кремень – Кудровка – 0:3
Голы: Тепляков, 40, Литовченко, 45+3, Мамросенко, 46.

Удаление: Тузенко, 42 (Кудровка).

Диназ – Металлист 1925 – 0:2
Голы: Ари Моура, 45 (с пенальти), Борячук, 65.

В следующем туре интересными обещает быть матчи «Эпицентр» – «Минай» и «Полтава» – «Кудровка». «Агробизнес» встретится с «Подольем» в Хмельницком, «Ниве» предстоит сыграть с «Прикарпатьем», а «Виктории» будет противостоять «Мариуполь». Также любопытно, как сыграют на правах фаворитов ЮКСА с «Кремнем», а «Металлист 1925» с «Металлургом».

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обзор тура Первой лиги
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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