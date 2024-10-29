Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

Реакция футбольного мира на это событие была неоднозначной, поэтому Sport.ua собрал самые интересные мнения в одном видео.

ВИДЕО. Реакция футбольного мира на вручение Золотого мяча Родри