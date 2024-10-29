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29 октября 2024, 15:05 |
1210
0

ВИДЕО. Реакция футбольного мира на вручение Золотого мяча Родри

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29 октября 2024, 15:05 |
1210
0
ВИДЕО. Реакция футбольного мира на вручение Золотого мяча Родри
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

Реакция футбольного мира на это событие была неоднозначной, поэтому Sport.ua собрал самые интересные мнения в одном видео.

ВИДЕО. Реакция футбольного мира на вручение Золотого мяча Родри

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Золотой мяч Родри Винисиус Жуниор видео
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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