Другие новости29 октября 2024, 15:05 |
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ВИДЕО. Реакция футбольного мира на вручение Золотого мяча Родри
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29 октября 2024, 15:05 |
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Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.
Реакция футбольного мира на это событие была неоднозначной, поэтому Sport.ua собрал самые интересные мнения в одном видео.
ВИДЕО. Реакция футбольного мира на вручение Золотого мяча Родри
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