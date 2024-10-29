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Испания
29 октября 2024, 15:30 |
236
0

Игрок Арсенала заинтересовал Атлетико. Раньше он играл за Ман Сити

Габриэл Жезус может стать заменой для Антуана Гризманна

29 октября 2024, 15:30 |
236
0
Игрок Арсенала заинтересовал Атлетико. Раньше он играл за Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Мадридский «Атлетико» интересуется бразильским нападающим лондонского «Арсенала» Габриэлом Жезусом, сообщает испанское издание Fochajes.net.

По информации источника, руководство «матрасников» видит в 27-летнем футболисте замену для французского форварда Антуана Гризманна, который, как сообщалось ранее, летом может перебраться в Соединенные штаты Америки.

В сезоне 2024/25 Габриэл Жезус провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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