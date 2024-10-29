Игрок Арсенала заинтересовал Атлетико. Раньше он играл за Ман Сити
Габриэл Жезус может стать заменой для Антуана Гризманна
Мадридский «Атлетико» интересуется бразильским нападающим лондонского «Арсенала» Габриэлом Жезусом, сообщает испанское издание Fochajes.net.
По информации источника, руководство «матрасников» видит в 27-летнем футболисте замену для французского форварда Антуана Гризманна, который, как сообщалось ранее, летом может перебраться в Соединенные штаты Америки.
В сезоне 2024/25 Габриэл Жезус провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
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