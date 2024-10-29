Игрок Арсенала заинтересовал Атлетико. Раньше он играл за Ман Сити

Мадридский «Атлетико» интересуется бразильским нападающим лондонского «Арсенала» Габриэлом Жезусом, сообщает испанское издание Fochajes.net.

По информации источника, руководство «матрасников» видит в 27-летнем футболисте замену для французского форварда Антуана Гризманна, который, как сообщалось ранее, летом может перебраться в Соединенные штаты Америки.

В сезоне 2024/25 Габриэл Жезус провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.