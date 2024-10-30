Легенда Реала и Милана назвал причину, почему Винисиус не выиграл ЗМ

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

Бывший игрок мадридского «Реала» и «Милана» Кларенс Зеедорф раскритиковал эту ситуацию.

«Я думаю, что между «Реалом» и УЕФА есть проблемы. Винисиус – это тот, кто определенно заслуживает награды. Это позор, что он не выиграл Золотой мяч», – отметил Зеедорф.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.