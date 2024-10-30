Легенда Реала и Милана назвал причину, почему Винисиус не выиграл ЗМ
Кларенс Зеедорф высказался о церемонии Золотого мяча 2024
Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.
Бывший игрок мадридского «Реала» и «Милана» Кларенс Зеедорф раскритиковал эту ситуацию.
«Я думаю, что между «Реалом» и УЕФА есть проблемы. Винисиус – это тот, кто определенно заслуживает награды. Это позор, что он не выиграл Золотой мяч», – отметил Зеедорф.
В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.
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