Спортинг летом будет готов продать Дьекереша за 60-70 млн, клаусула – 100

Следующим летом лиссабонский «Спортинг» будет готов рассмотреть возможность продажи своего топ-форварда Виктора Дьекереша.

Несмотря на пункт о выкупе, который существует в контракте шведского форварда и равен 100 миллионам евро, «львы» будут готовы расстаться с Дьекерешем за 60-70 миллионов. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

При этом, в зимнее трансферное окно на продажу Дьекереша в «Спортинге» соглашаться не готовы.

Наиболее вероятными претендентами на 26-летнего голеадора называются «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Дьекереш сыграл 14 официальных матчей за «Спортинг», в которых отличился 14 забитыми мячами и 4 ассистами.