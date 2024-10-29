Спортинг летом будет готов продать Дьекереша за 60-70 млн, клаусула – 100
Подобного рода соглашение существует между клубом и футболистом
Следующим летом лиссабонский «Спортинг» будет готов рассмотреть возможность продажи своего топ-форварда Виктора Дьекереша.
Несмотря на пункт о выкупе, который существует в контракте шведского форварда и равен 100 миллионам евро, «львы» будут готовы расстаться с Дьекерешем за 60-70 миллионов. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
При этом, в зимнее трансферное окно на продажу Дьекереша в «Спортинге» соглашаться не готовы.
Наиболее вероятными претендентами на 26-летнего голеадора называются «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
В текущем сезоне Дьекереш сыграл 14 официальных матчей за «Спортинг», в которых отличился 14 забитыми мячами и 4 ассистами.
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