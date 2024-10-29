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  4. Спортинг летом будет готов продать Дьекереша за 60-70 млн, клаусула – 100
Португалия
29 октября 2024, 13:17 |
210
0

Спортинг летом будет готов продать Дьекереша за 60-70 млн, клаусула – 100

Подобного рода соглашение существует между клубом и футболистом

29 октября 2024, 13:17 |
210
0
Спортинг летом будет готов продать Дьекереша за 60-70 млн, клаусула – 100
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Следующим летом лиссабонский «Спортинг» будет готов рассмотреть возможность продажи своего топ-форварда Виктора Дьекереша.

Несмотря на пункт о выкупе, который существует в контракте шведского форварда и равен 100 миллионам евро, «львы» будут готовы расстаться с Дьекерешем за 60-70 миллионов. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

При этом, в зимнее трансферное окно на продажу Дьекереша в «Спортинге» соглашаться не готовы.

Наиболее вероятными претендентами на 26-летнего голеадора называются «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Дьекереш сыграл 14 официальных матчей за «Спортинг», в которых отличился 14 забитыми мячами и 4 ассистами.

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон трансферы
Алексей Сливченко Источник: Флориан Плеттенберг
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