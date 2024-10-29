Тренера Зари хочет переманить клуб Первой лиги. Известна позиция коуча
Младен Бартулович может продолжить карьеру в «Буковине»
Черновицкая «Буковина» интересуется тренером луганской «Зари» Младеном Бартуловичем, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
Однако, по информации источника, хорватский коуч стремится остаться во главе «мужиков» и привести клуб к успеху.
Отмечается, что владелец «Буковины» Владимир Дубинский рассматривает вариант с приглашением иностранного специалиста, ведь имел такой успешный опыт в баскетбольном «Прометее».
Под руководством Младена Бартуловича «Заря» в этом сезоне провела 7 матчей, в которых одержала 3 победы. Сейчас луганский клуб с 15 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.
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