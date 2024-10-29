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  4. Тренера Зари хочет переманить клуб Первой лиги. Известна позиция коуча
Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 13:36 |
469
0

Тренера Зари хочет переманить клуб Первой лиги. Известна позиция коуча

Младен Бартулович может продолжить карьеру в «Буковине»

29 октября 2024, 13:36 |
469
0
Тренера Зари хочет переманить клуб Первой лиги. Известна позиция коуча
ФК Заря. Младен Бартулович

Черновицкая «Буковина» интересуется тренером луганской «Зари» Младеном Бартуловичем, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Однако, по информации источника, хорватский коуч стремится остаться во главе «мужиков» и привести клуб к успеху.

Отмечается, что владелец «Буковины» Владимир Дубинский рассматривает вариант с приглашением иностранного специалиста, ведь имел такой успешный опыт в баскетбольном «Прометее».

Под руководством Младена Бартуловича «Заря» в этом сезоне провела 7 матчей, в которых одержала 3 победы. Сейчас луганский клуб с 15 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

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Младен Бартулович Заря Луганск Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу назначение тренера Игорь Бурбас Владимир Дубинский
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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