Тренера Зари хочет переманить клуб Первой лиги. Известна позиция коуча

Черновицкая «Буковина» интересуется тренером луганской «Зари» Младеном Бартуловичем, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Однако, по информации источника, хорватский коуч стремится остаться во главе «мужиков» и привести клуб к успеху.

Отмечается, что владелец «Буковины» Владимир Дубинский рассматривает вариант с приглашением иностранного специалиста, ведь имел такой успешный опыт в баскетбольном «Прометее».

Под руководством Младена Бартуловича «Заря» в этом сезоне провела 7 матчей, в которых одержала 3 победы. Сейчас луганский клуб с 15 очками занимает 6-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.