Ман Сити интересуется запасным вратарем гранда Ла Лиги. Это не Лунин

Английский «Манчестер Сити» интересуется испанским вратарем каталонской «Барселоны» Иньяки Пеньей, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, на 25-летнего футболиста также претендует французский «Пари Сен-Жермен».

В сезоне 2024/25 Иньяки Пенья провел 8 матчей на клубном уровне (все – после травмы основного вратаря «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена), пропустив 6 голов. В 5 встречах голкиперу удалось сохранить ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется украинским вратарем «Реала» Андреем Луниным.