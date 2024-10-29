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  4. Ман Сити интересуется запасным вратарем гранда Ла Лиги. Это не Лунин
Англия
29 октября 2024, 14:04 |
135
0

Ман Сити интересуется запасным вратарем гранда Ла Лиги. Это не Лунин

Иньяки Пенья может покинуть «Барселону»

29 октября 2024, 14:04 |
135
0
Ман Сити интересуется запасным вратарем гранда Ла Лиги. Это не Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Пенья

Английский «Манчестер Сити» интересуется испанским вратарем каталонской «Барселоны» Иньяки Пеньей, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, на 25-летнего футболиста также претендует французский «Пари Сен-Жермен».

В сезоне 2024/25 Иньяки Пенья провел 8 матчей на клубном уровне (все – после травмы основного вратаря «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена), пропустив 6 голов. В 5 встречах голкиперу удалось сохранить ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется украинским вратарем «Реала» Андреем Луниным.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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