Ман Сити интересуется запасным вратарем гранда Ла Лиги. Это не Лунин
Иньяки Пенья может покинуть «Барселону»
Английский «Манчестер Сити» интересуется испанским вратарем каталонской «Барселоны» Иньяки Пеньей, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, на 25-летнего футболиста также претендует французский «Пари Сен-Жермен».
В сезоне 2024/25 Иньяки Пенья провел 8 матчей на клубном уровне (все – после травмы основного вратаря «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена), пропустив 6 голов. В 5 встречах голкиперу удалось сохранить ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» интересуется украинским вратарем «Реала» Андреем Луниным.
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