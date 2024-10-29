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  4. ВИДЕО. Как Родри в лимузине выигрыш Золотого мяча праздновал
Англия
29 октября 2024, 12:37 |
174
0

ВИДЕО. Как Родри в лимузине выигрыш Золотого мяча праздновал

Хавбек «Ман Сити» стал первым испанцем за 64 года, получившим престижную награду

29 октября 2024, 12:37 |
174
0
ВИДЕО. Как Родри в лимузине выигрыш Золотого мяча праздновал
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

После церемонии 28-летний футболист отправился домой на лимузине в окружении близких. Официальный аккаунт «Манчестер Сити» в сети TikTok поделился видеороликом, в котором показана часть празднования выигрыша награды в машине.

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Вместе с «Сити» он выиграл АПЛ, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной Испании стал чемпионом Европы.

ВИДЕО. Как Родри в лимузине выигрыш Золотого мяча праздновал

@mancity 🔥🔥🔥 #rodri #mancity #ballondor #mcfc #football #manchestercity #rodrigo ♬ original sound - Manchester City
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Дмитро Вербинський Источник
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