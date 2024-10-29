ВИДЕО. Как Родри в лимузине выигрыш Золотого мяча праздновал
Хавбек «Ман Сити» стал первым испанцем за 64 года, получившим престижную награду
Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.
После церемонии 28-летний футболист отправился домой на лимузине в окружении близких. Официальный аккаунт «Манчестер Сити» в сети TikTok поделился видеороликом, в котором показана часть празднования выигрыша награды в машине.
В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Вместе с «Сити» он выиграл АПЛ, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной Испании стал чемпионом Европы.
ВИДЕО. Как Родри в лимузине выигрыш Золотого мяча праздновал
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