Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

После церемонии 28-летний футболист отправился домой на лимузине в окружении близких. Официальный аккаунт «Манчестер Сити» в сети TikTok поделился видеороликом, в котором показана часть празднования выигрыша награды в машине.

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Вместе с «Сити» он выиграл АПЛ, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной Испании стал чемпионом Европы.

ВИДЕО. Как Родри в лимузине выигрыш Золотого мяча праздновал