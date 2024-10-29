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Сборная УКРАИНЫ
29 октября 2024, 10:35 |
313
0

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Рух – Карпаты

Матч состоится 29 октября в 18:00 по Киеву

29 октября 2024, 10:35 |
313
0
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Рух – Карпаты
УПЛ

Во вторник, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся львовские «Рух» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове. Начало встречи запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Шурман Виталий Романов из Днепра.

Прямая трансляция матча будет доступна на официальном канале ICTV на Youtube.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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