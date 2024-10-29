«Все видели – Шахтер переиграл Динамо». Конопля высказался о Классическом

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал ничью против киевского «Динамо» (1:1) в матче 11-го тура УПЛ.

– Глядя на турнирную таблицу, все понимали важность этой игры для дончан. Чего не хватило, чтобы выиграть у «Динамо»?

– Думаю, все видели, что мы переигрывали «Динамо». Так было и в первом тайме, и в начале второго. Конечно, после удаления Крыськива все стало иначе. Нам нужно было внести определенные коррективы и удержать победный для нас счет. Однако «Динамо» имеет классных исполнителей. Караваев вышел на замену и забил гол. Причем классный гол. Расскажу, когда он выходил на замену, у меня закралась мысль, что может нам забить.

– Первый тайм матча был не очень богатым событиями...

– Да, ярких моментов было немного. Тем не менее хорошие атаки мы проводили. Отмечу дальний удар Зубкова в перекладину. Еще раз Саша вполне мог покатить мне мяч в чужой штрафной площадке. Подходы мы имели.

– Кто все-таки забил у вас гол – Бондаренко или Бондарь?

– Я толком и не видел. Пересек ли мяч линию ворот после первого удара, или только после второго удара.

– Удаление Крыськива было справедливое?

– Посмотрел видео этого эпизода уже в раздевалке – видимо, да. Во время матча я имел другую точку зрения, возможно, я считал, это достаточно резкое решение арбитра. Мы имеем систему VAR, поэтому мне кажется, можно было сначала дать ему желтую карточку, а потом пересмотреть этот эпизод.

– На этой неделе и «Шахтер», и «Динамо» играли свои матчи в еврокубках. Эти встречи сказались на качестве игры в главном матче первого круга УПЛ?

– Мы качественно восстановились, у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к классико. А насчет динамовцев, то я не знаю. Они только вчера вернулись в столицу Украины.

– Разочарование от ничейного счета в раздевалке большое?

– Конечно. Обидно пропускать гол в конце поединка.

– Что нужно «горнякам», чтобы ликвидировать шестиочковое отставание от «Динамо»?

– Нашей команде нужно выиграть во всех играх, а динамовцам – все проигрывать.