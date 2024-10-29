«Все видели – Шахтер переиграл Динамо». Конопля высказался о Классическом
Защитник «горняков» прокомментировал ничью с киевлянами
Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал ничью против киевского «Динамо» (1:1) в матче 11-го тура УПЛ.
– Глядя на турнирную таблицу, все понимали важность этой игры для дончан. Чего не хватило, чтобы выиграть у «Динамо»?
– Думаю, все видели, что мы переигрывали «Динамо». Так было и в первом тайме, и в начале второго. Конечно, после удаления Крыськива все стало иначе. Нам нужно было внести определенные коррективы и удержать победный для нас счет. Однако «Динамо» имеет классных исполнителей. Караваев вышел на замену и забил гол. Причем классный гол. Расскажу, когда он выходил на замену, у меня закралась мысль, что может нам забить.
– Первый тайм матча был не очень богатым событиями...
– Да, ярких моментов было немного. Тем не менее хорошие атаки мы проводили. Отмечу дальний удар Зубкова в перекладину. Еще раз Саша вполне мог покатить мне мяч в чужой штрафной площадке. Подходы мы имели.
– Кто все-таки забил у вас гол – Бондаренко или Бондарь?
– Я толком и не видел. Пересек ли мяч линию ворот после первого удара, или только после второго удара.
– Удаление Крыськива было справедливое?
– Посмотрел видео этого эпизода уже в раздевалке – видимо, да. Во время матча я имел другую точку зрения, возможно, я считал, это достаточно резкое решение арбитра. Мы имеем систему VAR, поэтому мне кажется, можно было сначала дать ему желтую карточку, а потом пересмотреть этот эпизод.
– На этой неделе и «Шахтер», и «Динамо» играли свои матчи в еврокубках. Эти встречи сказались на качестве игры в главном матче первого круга УПЛ?
– Мы качественно восстановились, у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к классико. А насчет динамовцев, то я не знаю. Они только вчера вернулись в столицу Украины.
– Разочарование от ничейного счета в раздевалке большое?
– Конечно. Обидно пропускать гол в конце поединка.
– Что нужно «горнякам», чтобы ликвидировать шестиочковое отставание от «Динамо»?
– Нашей команде нужно выиграть во всех играх, а динамовцам – все проигрывать.
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