29.10.2024 18:00 - : -
Кубок Украины29 октября 2024, 10:30 |
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Рух – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 29 октября в 18:00 по Киеву
29 октября 2024, 10:30 |
230
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Во вторник, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся львовские «Рух» и «Карпаты».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове. Начало встречи запланировано в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Шурман Виталий Романов из Днепра.
Прямая трансляция матча будет доступна на официальном канале ICTV на Youtube.
Рух – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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