ПСЖ хочет украсть подписание суперзвезды АПЛ у Реала

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Трент Александер-Арнольд может покинуть «Ливерпуль»
Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется английским защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, парижане видят в 26-летнем футболисте ключевое усиление обороны, которое должно помочь клубу в следующем сезоне улучшить свои выступления в Лиге чемпионов.
В этой кампании Трент Александер-Арнольд провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Трент Александер-Арнольд летом 2025 года на правах свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу».
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