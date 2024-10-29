Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ хочет украсть подписание суперзвезды АПЛ у Реала
Франция
29 октября 2024, 10:58 | Обновлено 29 октября 2024, 10:59
405
0

ПСЖ хочет украсть подписание суперзвезды АПЛ у Реала

Трент Александер-Арнольд может покинуть «Ливерпуль»

29 октября 2024, 10:58 | Обновлено 29 октября 2024, 10:59
405
0
ПСЖ хочет украсть подписание суперзвезды АПЛ у Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется английским защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане видят в 26-летнем футболисте ключевое усиление обороны, которое должно помочь клубу в следующем сезоне улучшить свои выступления в Лиге чемпионов.

В этой кампании Трент Александер-Арнольд провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Трент Александер-Арнольд летом 2025 года на правах свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу».

По теме:
Два гранда АПЛ интересуются звездой Реала. Он почти выиграл престижный приз
ГЮНДОГАН: «С сегодняшнего дня он больше не будет недооцененным»
Куртуа столько бы не пропустил. Лунина раскритиковали за игру в Эль-Класико
Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 29 октября 2024, 01:59 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

ВИДЕО. Душевная история. Что сделал Караваев сразу после матча с Шахтером?
Футбол | 29 октября 2024, 10:27 0
ВИДЕО. Душевная история. Что сделал Караваев сразу после матча с Шахтером?
ВИДЕО. Душевная история. Что сделал Караваев сразу после матча с Шахтером?

Александр Караваев подарил футболку украинскому военному

Нападающий сборной Бразилии назвал позором церемонию Золотого мяча
Футбол | 29.10.2024, 09:50
Нападающий сборной Бразилии назвал позором церемонию Золотого мяча
Нападающий сборной Бразилии назвал позором церемонию Золотого мяча
Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»
Футбол | 28.10.2024, 18:31
Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»
Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Футбол | 28.10.2024, 16:21
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
28.10.2024, 08:11 7
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
27.10.2024, 11:11 10
Футбол
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
27.10.2024, 09:25
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
28.10.2024, 18:14 8
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
28.10.2024, 10:06 19
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем