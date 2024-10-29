ПСЖ хочет украсть подписание суперзвезды АПЛ у Реала

Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется английским защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане видят в 26-летнем футболисте ключевое усиление обороны, которое должно помочь клубу в следующем сезоне улучшить свои выступления в Лиге чемпионов.

В этой кампании Трент Александер-Арнольд провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Трент Александер-Арнольд летом 2025 года на правах свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу».