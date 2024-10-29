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  4. Два гранда АПЛ интересуются звездой Реала. Он почти выиграл престижный приз
Англия
29 октября 2024, 09:53 |
824
0

Два гранда АПЛ интересуются звездой Реала. Он почти выиграл престижный приз

Арду Гюлера хотят подписать «Арсенал» и «Ливерпуль»

29 октября 2024, 09:53 |
824
0
Два гранда АПЛ интересуются звездой Реала. Он почти выиграл престижный приз
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются турецким полузащитником мадридского «Реала» Ардой Гюлером, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Однако, по информации источника, подписать 19-летнего футболиста будет нелегко, потому что королевский клуб желает сохранить талантливого игрока в своем составе.

28 октября Арда Гюлер едва не выиграл престижную награду Kopa Trophy, которую отдают лучшему молодому футболисту года. В опросе турок занял 2-е место, пропустив вперед лишь вингера «Барселоны» Ламина Ямала.

В сезоне 2024/25 Арда Гюлер провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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Арда Гюлер Реал Мадрид Арсенал Лондон Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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