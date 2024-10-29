«Будет еще лучше, когда...» Экс-форвард Ромы назвал сильные стороны Довбика

Бывший форвард Ромы Абель Бальбо поделился мнением по поводу нынешнего нападающего волков Артема Довбика.

«Он мне нравится, я считаю, что это отличный центральный нападающий – он очень хорошо держит мяч, хорошо играет головой. Но это нападающий, которому нужна помощь команды, он – не из тех нападающих, которые создают моменты.

Артем неплохо стартовал, но он будет гораздо лучше, когда команда будет показывать синхронность в действиях и будет стабильно доставлять мяч в штрафную соперника», – сказал Бальбо.

В текущем сезоне в активе Довбика 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 5 голов и 1 результативная передача.