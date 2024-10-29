Колб / Колб – Ито / Окамура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда на турнире WTA 250 в Гонконге
29 октября украинские теннисистки Марина и Надежда Колб начнут выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Гонконге.
В 1-м раунде украинки сыграют против японского тандема Аои Ито / Киока Окамура. Поединок начнется последним, 4-м запуском на корте №2. Ориентировочное время начала игры – 12:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча тандемов.
Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют против третьих сеяных Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Макото Ниномия (Япония).
Видеоплеер будет добавлен перед стартом матча...
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