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  4. Колб / Колб – Ито / Окамура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 октября 2024, 07:21 |
134
0

Колб / Колб – Ито / Окамура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда на турнире WTA 250 в Гонконге

29 октября 2024, 07:21 |
134
0
Колб / Колб – Ито / Окамура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Марина и Надежда Колб

29 октября украинские теннисистки Марина и Надежда Колб начнут выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Гонконге.

В 1-м раунде украинки сыграют против японского тандема Аои Ито / Киока Окамура. Поединок начнется последним, 4-м запуском на корте №2. Ориентировочное время начала игры – 12:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют против третьих сеяных Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Макото Ниномия (Япония).

Видеоплеер будет добавлен перед стартом матча...

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смотреть онлайн Марина Колб Надежда Колб WTA Гонконг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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