Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб посетили вечеринку игроков турнира WTA 250 в Гонконге.

Украинки выступят в парном разряде, где в 1-м раунде сыграют против японского дуэта Аои Ито / Киока Окамура.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Колб впервые сыграют на турнире серии WTA 250. Они станут четвертой парой сестер из Украины, сыгравшей вместе на уровне WTA-тура, после Алены и Екатерины Бондаренко, Людмилы и Надежды Киченок, и Даяны и Иванны Ястремских.

ФОТО. Колб на вечеринке в Гонконге. Они впервые сыграют на турнире WTA 250