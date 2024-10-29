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  4. ФОТО. Колб на вечеринке в Гонконге. Они впервые сыграют на турнире WTA 250
WTA
29 октября 2024, 07:09 |
97
0

ФОТО. Колб на вечеринке в Гонконге. Они впервые сыграют на турнире WTA 250

В 1-м раунде парного разряда украинки сыграют против японок Ито и Окамуры

29 октября 2024, 07:09 |
97
0
ФОТО. Колб на вечеринке в Гонконге. Они впервые сыграют на турнире WTA 250
Instagram. Надія та Марина Колб

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб посетили вечеринку игроков турнира WTA 250 в Гонконге.

Украинки выступят в парном разряде, где в 1-м раунде сыграют против японского дуэта Аои Ито / Киока Окамура.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Колб впервые сыграют на турнире серии WTA 250. Они станут четвертой парой сестер из Украины, сыгравшей вместе на уровне WTA-тура, после Алены и Екатерины Бондаренко, Людмилы и Надежды Киченок, и Даяны и Иванны Ястремских.

ФОТО. Колб на вечеринке в Гонконге. Они впервые сыграют на турнире WTA 250

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фото Надежда Колб Марина Колб WTA Гонконг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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