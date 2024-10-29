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29 октября 2024, 05:31 |
1447
0

ФОТО. Люди сошла с ума! Реакция болельщиков на Ламина Ямала в Париже

Издание Mundo Deportivo делится инсайдами поездки Барселоны на вручение Золотого мяча

29 октября 2024, 05:31 |
1447
0
ФОТО. Люди сошла с ума! Реакция болельщиков на Ламина Ямала в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Mundo Deportivo сообщает некоторые подробности поездки делегации «Барселоны» на вручение «Золотого мяча-2024» и растущую роль Ламина Ямала в клубе.

«Болельщики «Реала», которые пришли на церемонию, встретили «Барселону» криками «Hala Madrid». Освистывания и оскорбления преобладали.

Пока не появился Ламин Ямал, игрок, который пришел изменить все. И это тоже. Он закрывал шествие делегации сине-гранатовых, и когда первый свет прожектора дал ему видимость, глупые слова закончились.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Люди сошли с ума, а Ламин снова улыбнулся, продемонстрировав свои брекеты. Как на «Бернабеу», хотя на этот раз он был одет в черный парадный костюм.

Парижские фанаты, собравшиеся на площади Шатле перед театром, начали скандировать его имя, а Ламин продолжал улыбаться, застенчиво, как будто смущаясь. И он помахал рукой в ответ», – рассказывает про большое влияние Ямала журналист Ферран Мартинес.

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Ламин Ямал Барселона фото lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Mundo Deportivo
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