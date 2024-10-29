Другие новости29 октября 2024, 04:59 |
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ФОТО. ГАЛЕРЕЯ. Все кадры Артема и Юлии Довбик на красной дорожке
Это был знаменательный день в жизни украинского нападающего и его жены
29 октября 2024, 04:59 |
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Вчера состоялась церемония вручения «Золотого мяча-2024».
На ней присутствовал нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик вместе со своей супругой – Юлией.
Артем занял 29-е место в опросе.
Вашему внимаю – все фото украинской пары на самом гламурном футбольном событии года:
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