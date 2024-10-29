ФОТО. ГАЛЕРЕЯ. Все кадры Артема и Юлии Довбик на красной дорожке

Вчера состоялась церемония вручения «Золотого мяча-2024».

На ней присутствовал нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик вместе со своей супругой – Юлией.

Артем занял 29-е место в опросе.

Вашему внимаю – все фото украинской пары на самом гламурном футбольном событии года: