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29 октября 2024, 04:59 |
92
0

ФОТО. ГАЛЕРЕЯ. Все кадры Артема и Юлии Довбик на красной дорожке

Это был знаменательный день в жизни украинского нападающего и его жены

29 октября 2024, 04:59 |
92
0
ФОТО. ГАЛЕРЕЯ. Все кадры Артема и Юлии Довбик на красной дорожке
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем и Юлия Довбик

Вчера состоялась церемония вручения «Золотого мяча-2024».

На ней присутствовал нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик вместе со своей супругой – Юлией.

Артем занял 29-е место в опросе.

Вашему внимаю – все фото украинской пары на самом гламурном футбольном событии года:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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