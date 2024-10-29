ФОТО. Жена Довбика показала церемонию Золотой мяч-2024 изнутри

Жена Артема Довбика – Юлия – рассказала про день вручения «Золотого мяча-2024» посредством публикации сторис в своём IG-аккаунте.

Сперва девушка показала себя с дорожной сумкой и нарядом в руках. Далее уже были роскошный вид на Париж, детали вечернего образа Юлии, демонстрация работы визажистки, и, собственно, сам готовый образ.

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Затем – самое интересное: места Артема и Юлии внутри театра «Шатле», в котором происходило награждение, плюс экслюзивные видео сцены, которые девушка подсняла специально для своих подписчиков.

Юлия опубликовала видео выхода Артема на сцену, подписав видео: «Незабываемый момент для нашей семьи».

Как видим, это был абсолютно потрясающий опыт семьи Довбик: