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29 октября 2024, 04:27 |
346
0

ФОТО. Жена Довбика показала церемонию Золотой мяч-2024 изнутри

Юлия Довбик рассказала про их с Артемом исторический день

29 октября 2024, 04:27 |
346
0
ФОТО. Жена Довбика показала церемонию Золотой мяч-2024 изнутри
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем и Юлия Довбик

Жена Артема ДовбикаЮлия – рассказала про день вручения «Золотого мяча-2024» посредством публикации сторис в своём IG-аккаунте.

Сперва девушка показала себя с дорожной сумкой и нарядом в руках. Далее уже были роскошный вид на Париж, детали вечернего образа Юлии, демонстрация работы визажистки, и, собственно, сам готовый образ.

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Затем – самое интересное: места Артема и Юлии внутри театра «Шатле», в котором происходило награждение, плюс экслюзивные видео сцены, которые девушка подсняла специально для своих подписчиков.

Юлия опубликовала видео выхода Артема на сцену, подписав видео: «Незабываемый момент для нашей семьи».

Как видим, это был абсолютно потрясающий опыт семьи Довбик:

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Артем Довбик Юлия Довбик Золотой мяч фото lifestyle Рома Рим чемпионат Италии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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