ФОТО. Она – лучшая футболистка мира. Чем живет Айтана Бонмати?

26-летняя футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати второй подряд получает «Золотой мяч».

Девушка играет на позиции центрального атакующего полузащитника, очень много забивает и ассистирует, являясь лидером женской «Барселоны».

Она забила один из двух голов «Барсы» в финале женской Лиги чемпионов-2024, в котором каталонки обыграли «Лион» со счётом 2:0.

Айтана является одним рекламных лиц клуба – очень часто снимается в рекламе клубных продуктов и стимулирует фанов приходить на матчи.

Также у звезды женского футбола подписан контракт с такими брендами как Adidas и Nissan, и она стала одним из лиц обложки FC25.

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На своей странице в Instagram девушка изредка публикует фото и видео с личной жизни – в основном, страница посвящена её профессиональной деятельности.

«Барселона» считает Айтану одним из самых ценных активов клуба, недавно продлив контракт из футболисткой на улучшенных условиях – до лета 2028 года.

Для многих юных девочек она является кумиром и примером. Бонмати очень часто подходит к фанаткам и раздает автографы.