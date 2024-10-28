Другие новости28 октября 2024, 23:25 | Обновлено 28 октября 2024, 23:43
1992
2
ФОТО. Звездная актриса Голливуда – на Золотом мяче-2024. Зачем?
Натали Портман прибыла на церемонию вручения Золотой мяч
28 октября 2024, 23:25 | Обновлено 28 октября 2024, 23:43
1992
2
Звездная актриса Голливуда Натали Портман прибыла на церемонию вручения «Золотого мяча-2024».
43-летняя актриса рассказала, что она живет в Париже и поэтому болеет за «ПСЖ».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Портман также является одной из акционерок женского футбольного клуба «Angel City Football Club» – женской команды по футболу, выступающей в Национальной женской футбольной лиге (NWSL).
Натали вручила «Золотой мяч» футболистке «Барселоны» Айтане Бонмати.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 октября 2024, 00:01 3
В «Реале» обвинили Александера Чеферина
Футбол | 28 октября 2024, 00:31 4
Если Карло не исправит результаты – президент пригласит Зинедина Зидана
Футбол | 28.10.2024, 18:31
Футбол | 28.10.2024, 05:05
Футбол | 28.10.2024, 08:11
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Як на свій вік, то і зараз дуже навіть нічошно виглядає)
Постаріла Наталка, класної дівкою була, хоч і єврейка.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.10.2024, 23:55 24
28.10.2024, 16:21 15
27.10.2024, 07:33 11
28.10.2024, 18:14 8
27.10.2024, 07:15 10
27.10.2024, 19:54 366
27.10.2024, 11:11 10
28.10.2024, 00:01 5