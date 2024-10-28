ФОТО. Звездная актриса Голливуда – на Золотом мяче-2024. Зачем?

Звездная актриса Голливуда Натали Портман прибыла на церемонию вручения «Золотого мяча-2024».

43-летняя актриса рассказала, что она живет в Париже и поэтому болеет за «ПСЖ».

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Портман также является одной из акционерок женского футбольного клуба «Angel City Football Club» – женской команды по футболу, выступающей в Национальной женской футбольной лиге (NWSL).

Натали вручила «Золотой мяч» футболистке «Барселоны» Айтане Бонмати.