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28 октября 2024, 23:25 | Обновлено 28 октября 2024, 23:43
1992
2

ФОТО. Звездная актриса Голливуда – на Золотом мяче-2024. Зачем?

Натали Портман прибыла на церемонию вручения Золотой мяч

28 октября 2024, 23:25 | Обновлено 28 октября 2024, 23:43
1992
2
ФОТО. Звездная актриса Голливуда – на Золотом мяче-2024. Зачем?
Getty Images/Global Images Ukraine. Натали Портман

Звездная актриса Голливуда Натали Портман прибыла на церемонию вручения «Золотого мяча-2024».

43-летняя актриса рассказала, что она живет в Париже и поэтому болеет за «ПСЖ».

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Портман также является одной из акционерок женского футбольного клуба «Angel City Football Club» – женской команды по футболу, выступающей в Национальной женской футбольной лиге (NWSL).

Натали вручила «Золотой мяч» футболистке «Барселоны» Айтане Бонмати.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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Viktor Shuper
Як на свій вік, то і зараз дуже навіть нічошно виглядає)
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MaximusOne
Постаріла Наталка, класної дівкою була, хоч і єврейка.
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