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  4. ФОТО. Тони Кроос назвал лучшего игрока в мире. Винисиус отреагировал
Испания
29 октября 2024, 02:59 |
150
1

ФОТО. Тони Кроос назвал лучшего игрока в мире. Винисиус отреагировал

Легенда «Реала» поддержал бразильского вингера

29 октября 2024, 02:59 |
150
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ФОТО. Тони Кроос назвал лучшего игрока в мире. Винисиус отреагировал
Getty Images/Global Images Украина. Тони Кроос и Винисиус Жуниор

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

Легенда «Реала» Тони Кроос поддержал Винисиуса в социальных сетях, назвав бразильца лучшим. Винисиус отреагировал.

«Лучший», – написал Кроос, выставив фото с Винисиусом.

«Люблю тебя, Антонио», – отреагировал бразилец.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.

ФОТО. Тони Кроос назвал лучшего игрока в мире. Винисиус отреагировал

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Золотой мяч Реал Мадрид Родри Винисиус Жуниор Тони Кроос
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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