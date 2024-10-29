ФОТО. Тони Кроос назвал лучшего игрока в мире. Винисиус отреагировал
Легенда «Реала» поддержал бразильского вингера
Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.
Легенда «Реала» Тони Кроос поддержал Винисиуса в социальных сетях, назвав бразильца лучшим. Винисиус отреагировал.
«Лучший», – написал Кроос, выставив фото с Винисиусом.
«Люблю тебя, Антонио», – отреагировал бразилец.
В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.
ФОТО. Тони Кроос назвал лучшего игрока в мире. Винисиус отреагировал
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