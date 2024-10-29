Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

Легенда «Реала» Тони Кроос поддержал Винисиуса в социальных сетях, назвав бразильца лучшим. Винисиус отреагировал.

«Лучший», – написал Кроос, выставив фото с Винисиусом.

«Люблю тебя, Антонио», – отреагировал бразилец.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.

ФОТО. Тони Кроос назвал лучшего игрока в мире. Винисиус отреагировал