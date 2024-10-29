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  4. Легенда Реала отреагировал на то, что Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Испания
29 октября 2024, 02:44 |
267
0

Легенда Реала отреагировал на то, что Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024

Луиш Фигу раскритиковал это решение

29 октября 2024, 02:44 |
267
0
Легенда Реала отреагировал на то, что Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

Легенда «Реала» Луиш Фигу раскритиковал это решение. Именитый португалец считает, что трофей должен был выиграть именно Винисиус.

«Золотой мяч? Винисиус должен был выиграть. Золотой мяч был престижной наградой до сегодняшнего дня», – сказал Фигу.

Напомним, Фигу выиграл Золотой мяч в 2000 году.

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Луиш Фигу Золотой мяч Винисиус Жуниор Реал Мадрид Родри
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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