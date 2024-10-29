Легенда Реала отреагировал на то, что Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

Легенда «Реала» Луиш Фигу раскритиковал это решение. Именитый португалец считает, что трофей должен был выиграть именно Винисиус.

«Золотой мяч? Винисиус должен был выиграть. Золотой мяч был престижной наградой до сегодняшнего дня», – сказал Фигу.

Напомним, Фигу выиграл Золотой мяч в 2000 году.