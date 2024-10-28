ФОТО. Блондинка, которая вручит Золотой мяч вместе с Дрогба. Кто она?

Санди Эрибер – ведущая церемонии «Золотой мяч-2024».

Это 40-летняя французская журналистка и телеведущая, которая нынче работает на медиа-каналах «France 2» и «L'Equipe».

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Санди уже была ведущей церемоний 2023-го и 2022-го года, когда побеждали Лионель Месси и Карим Бензема соответственно.