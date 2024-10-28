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28 октября 2024, 21:53 |
2421
1

ФОТО. Блондинка, которая вручит Золотой мяч вместе с Дрогба. Кто она?

Знакомьтесь с Санди Эрибер...

28 октября 2024, 21:53 |
2421
1
ФОТО. Блондинка, которая вручит Золотой мяч вместе с Дрогба. Кто она?
Getty Images/Global Images Ukraine. Санди Эрибер

Санди Эрибер – ведущая церемонии «Золотой мяч-2024».

Это 40-летняя французская журналистка и телеведущая, которая нынче работает на медиа-каналах «France 2» и «L'Equipe».

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Санди уже была ведущей церемоний 2023-го и 2022-го года, когда побеждали Лионель Месси и Карим Бензема соответственно.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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IronValdemar
Санді Ерібер – ведуча церемонії «Золотий м'яч-2024».
Це 40-річна французька журналістка і телеведуча, яка нині продає свою п.ду Дрогба.
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