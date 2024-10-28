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28 октября 2024, 21:09 | Обновлено 28 октября 2024, 21:30
425
0

ФОТО. Академию Надаля затопило. Что сейчас с ней?

В Мальорке проливные дожди привели к затоплению теннисной академии

28 октября 2024, 21:09 | Обновлено 28 октября 2024, 21:30
425
0
ФОТО. Академию Надаля затопило. Что сейчас с ней?
Instagram. Академия Рафаэля Надаля

В Мальорке накануне разразились проливные дожди, которые нанесли серьезный ущерб теннисной академии Рафаэля Надаля. Вода затопила тренировочные корты, спортзалы и административные помещения. Академия уже приступила к оценке ущерба и восстановлению.

«Большое спасибо всем за ваши сообщения любви и заботы после сильного ливня, который мы пережили прошлой ночью. Главное, что мы все в порядке и усердно работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни в академии и клубе Рафаэля Надаля.

Спасибо команде пожарной службы Мальорки, а также командам по обслуживанию и уборке за их усилия. И всем, кто нам помогал! – сказано на официальной странице академии в инстаграме.



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Рафаэль Надаль фото
Альберт Чуфарличев Источник: Instagram
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