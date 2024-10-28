ФОТО. Академию Надаля затопило. Что сейчас с ней?

В Мальорке накануне разразились проливные дожди, которые нанесли серьезный ущерб теннисной академии Рафаэля Надаля. Вода затопила тренировочные корты, спортзалы и административные помещения. Академия уже приступила к оценке ущерба и восстановлению.



«Большое спасибо всем за ваши сообщения любви и заботы после сильного ливня, который мы пережили прошлой ночью. Главное, что мы все в порядке и усердно работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни в академии и клубе Рафаэля Надаля.



Спасибо команде пожарной службы Мальорки, а также командам по обслуживанию и уборке за их усилия. И всем, кто нам помогал! – сказано на официальной странице академии в инстаграме.







