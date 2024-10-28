Умер бывший голкипер сборной Хорватии – Тончи Габрич
Футболист был папой хорватского футболиста Драго Габрича
Как сообщает официальный сайт «Хайдука», Тончи Габрич скончался в возрасте 63 лет. Габрич провел в составе «Хайдука» пять сезонов и завершил футбольную карьеру в 1999 году.
Свою футбольную карьеру Габрич начал в клубе «Раднички» из Сплита. В 1985 году он перешел в команду «Челик», где зарекомендовал себя как основной вратарь. Тогда он впервые оказался в «Хайдуке» Сплит, но был лишь резервным вратарем.
После года в «Хайдуке» Габрич перешел в «Риеку», где в течение трех сезонов был основным голкипером команды.
В 1991 году он переехал в Грецию, где в течение двух лет выступал за ПАОК.
В 1994 году Габрич вернулся в «Хайдук», где пять лет был основным вратарем.
За сборную Хорватии он дебютировал в 1990 году в матче против Соединенных Штатов Америки. Также в составе сборной был участником Евро-1996.
Напомним, ранее сообщалось о смерти вратаря «Филадельфии Юнион» Холдена Трента.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сегодня познакомимся ближе с Мариной Луценко – женой польского голкипера Барселоны
Не будет никого из представителей Реала