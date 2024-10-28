Умер бывший голкипер сборной Хорватии – Тончи Габрич

Как сообщает официальный сайт «Хайдука», Тончи Габрич скончался в возрасте 63 лет. Габрич провел в составе «Хайдука» пять сезонов и завершил футбольную карьеру в 1999 году.

Свою футбольную карьеру Габрич начал в клубе «Раднички» из Сплита. В 1985 году он перешел в команду «Челик», где зарекомендовал себя как основной вратарь. Тогда он впервые оказался в «Хайдуке» Сплит, но был лишь резервным вратарем.

После года в «Хайдуке» Габрич перешел в «Риеку», где в течение трех сезонов был основным голкипером команды.

В 1991 году он переехал в Грецию, где в течение двух лет выступал за ПАОК.

В 1994 году Габрич вернулся в «Хайдук», где пять лет был основным вратарем.

За сборную Хорватии он дебютировал в 1990 году в матче против Соединенных Штатов Америки. Также в составе сборной был участником Евро-1996.

Напомним, ранее сообщалось о смерти вратаря «Филадельфии Юнион» Холдена Трента.