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28 октября 2024, 20:40 | Обновлено 28 октября 2024, 20:44
471
0

Умер бывший голкипер сборной Хорватии – Тончи Габрич

Футболист был папой хорватского футболиста Драго Габрича

28 октября 2024, 20:40 | Обновлено 28 октября 2024, 20:44
471
0
Умер бывший голкипер сборной Хорватии – Тончи Габрич
Hajduk Split. Тончи Габрич

Как сообщает официальный сайт «Хайдука», Тончи Габрич скончался в возрасте 63 лет. Габрич провел в составе «Хайдука» пять сезонов и завершил футбольную карьеру в 1999 году.

Свою футбольную карьеру Габрич начал в клубе «Раднички» из Сплита. В 1985 году он перешел в команду «Челик», где зарекомендовал себя как основной вратарь. Тогда он впервые оказался в «Хайдуке» Сплит, но был лишь резервным вратарем.

После года в «Хайдуке» Габрич перешел в «Риеку», где в течение трех сезонов был основным голкипером команды.

В 1991 году он переехал в Грецию, где в течение двух лет выступал за ПАОК.

В 1994 году Габрич вернулся в «Хайдук», где пять лет был основным вратарем.

За сборную Хорватии он дебютировал в 1990 году в матче против Соединенных Штатов Америки. Также в составе сборной был участником Евро-1996.

Напомним, ранее сообщалось о смерти вратаря «Филадельфии Юнион» Холдена Трента.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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