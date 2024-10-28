Борьба за Золотой мяч. Позиции рейтинга с 11-й по 20-ю

Продолжается вручение награды Золотой мяч. В финальном рейтинге стали известны позиции с 11-й по 20-ю, где нашлось место Мартину Эдегору, Эмилиано Мартинесу, Федерико Вальверде и другим.

11-е место: хавбек Фил Фоден (Манчестер Сити)

12-е место: хавбек Флориан Вирц (Байер)

13-е место: хавбек Дани Ольмо (Барселона)

14-е место: форвард Адемола Лукман (Аталанта)

15-е место: хавбек Нико Уильямс (Атлетик)

16-е место: хавбек Гранит Джака (Байер)

17-е место: хавбек Федерико Вальверде (Реал)

18-е место: вратарь Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

19-е место: хавбек Мартин Эдегор (Арсенал)

20-е место: хавбек Хакан Чалханонглу (Интер)

Украинский форвард Артем Довбик занял в рейтинге 29-е место.