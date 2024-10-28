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Англия
28 октября 2024, 20:06 |
1939
2

Борьба за Золотой мяч. Позиции рейтинга с 11-й по 20-ю

Тут Эдегор, Вальверде и Мартинес

28 октября 2024, 20:06 |
1939
2
Борьба за Золотой мяч. Позиции рейтинга с 11-й по 20-ю
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Продолжается вручение награды Золотой мяч. В финальном рейтинге стали известны позиции с 11-й по 20-ю, где нашлось место Мартину Эдегору, Эмилиано Мартинесу, Федерико Вальверде и другим.

11-е место: хавбек Фил Фоден (Манчестер Сити)
12-е место: хавбек Флориан Вирц (Байер)
13-е место: хавбек Дани Ольмо (Барселона)
14-е место: форвард Адемола Лукман (Аталанта)
15-е место: хавбек Нико Уильямс (Атлетик)
16-е место: хавбек Гранит Джака (Байер)
17-е место: хавбек Федерико Вальверде (Реал)
18-е место: вратарь Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
19-е место: хавбек Мартин Эдегор (Арсенал)
20-е место: хавбек Хакан Чалханонглу (Интер)

Украинский форвард Артем Довбик занял в рейтинге 29-е место.

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Золотой мяч Федерико Вальверде Эмилиано Мартинес Мартин Эдегор Нико Уильямс Гранит Джака Флориан Вирц Дани Ольмо Адемола Лукман Фил Фоден Хакан Чалханоглу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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vitaha33
А Сака і Палмер так низько? Хто складає ці рейтинги?...
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0
Saar
Пздц, Адемола Лукман-14-й. 
Це той чел, який у фіналі ЛЄ забив Баєру три м'ячі!!! Три! На той час НЕПЕРЕМОЖНОМУ Баєру!І став чемпіоном ЛЄ! 
Млять, 14 -й!
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-1
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