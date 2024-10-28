Борьба за Золотой мяч. Позиции рейтинга с 11-й по 20-ю
Тут Эдегор, Вальверде и Мартинес
Продолжается вручение награды Золотой мяч. В финальном рейтинге стали известны позиции с 11-й по 20-ю, где нашлось место Мартину Эдегору, Эмилиано Мартинесу, Федерико Вальверде и другим.
11-е место: хавбек Фил Фоден (Манчестер Сити)
12-е место: хавбек Флориан Вирц (Байер)
13-е место: хавбек Дани Ольмо (Барселона)
14-е место: форвард Адемола Лукман (Аталанта)
15-е место: хавбек Нико Уильямс (Атлетик)
16-е место: хавбек Гранит Джака (Байер)
17-е место: хавбек Федерико Вальверде (Реал)
18-е место: вратарь Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
19-е место: хавбек Мартин Эдегор (Арсенал)
20-е место: хавбек Хакан Чалханонглу (Интер)
Украинский форвард Артем Довбик занял в рейтинге 29-е место.
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