Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» и вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас, поделился своим мнением о вручении Золотого мяча.

«Сначала казалось, что Винисиус одержит победу, но теперь похоже, что это будет Родри. Оба — выдающиеся спортсмены, которые заслужили эту награду за потрясающий год, который они провели. Я хорошо знаком с ними обоими, и независимо от того, кто победит, я очень рад», — цитирует Алькараса издание Mundo Deportivo.



Также испанец рассказал, что не получил приглашения на церемонию вручения Золотого Мяча

«Я бы с радостью поехал, но меня не пригласили. Кроме того, я здесь на турнире, и завтра у меня матч», — передаёт Mundo Deportivo.



Напомним, что сегодня пройдет церемония вручения Золотого мяча по результатам прошлого футбольного сезона.