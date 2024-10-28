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28 октября 2024, 19:13 | Обновлено 28 октября 2024, 19:30
1357
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Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри

Испанец прокомментировал эпопею вокруг ЗМ

28 октября 2024, 19:13 | Обновлено 28 октября 2024, 19:30
1357
0
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» и вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас, поделился своим мнением о вручении Золотого мяча.

«Сначала казалось, что Винисиус одержит победу, но теперь похоже, что это будет Родри. Оба — выдающиеся спортсмены, которые заслужили эту награду за потрясающий год, который они провели. Я хорошо знаком с ними обоими, и независимо от того, кто победит, я очень рад», — цитирует Алькараса издание Mundo Deportivo.

Также испанец рассказал, что не получил приглашения на церемонию вручения Золотого Мяча

«Я бы с радостью поехал, но меня не пригласили. Кроме того, я здесь на турнире, и завтра у меня матч», — передаёт Mundo Deportivo.

Напомним, что сегодня пройдет церемония вручения Золотого мяча по результатам прошлого футбольного сезона.

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Карлос Алькарас (теннисист) Винисиус Жуниор Золотой мяч Родри
Альберт Чуфарличев Источник: Mundo Deportivo
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