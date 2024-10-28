Забарный попал в символическую команду недели АПЛ
26-го октября в рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги «Борнмут» играл с «Астон Виллой»
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный попал в символическую сборную недели АПЛ. Игрок был отмечен за хорошую игру в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги, где его команда играла с «Астон Виллой» (1:1).
Илья Забарный провел на поле всю игру.
Кроме Забарного, в символическую команду недели также попал голкипер Марк Траверс, который является одноклубником украинца. Защитники: Ола Айна («Ноттингем Форест») и Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»).
Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Смит Роу («Фулхэм»), Коул Палмер («Челси»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»).
Форварды: Бриан Мбемо («Брайтон»), Крис Вуд («Ноттингем Форест»), Йоан Висса («Брентфорд»).
Тренер: Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»).
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