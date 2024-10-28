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  4. ШАРАН: «Николай Балакин отсудил ровно, давал командам играть»
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 18:48 | Обновлено 28 октября 2024, 18:49
346
1

ШАРАН: «Николай Балакин отсудил ровно, давал командам играть»

Бывший игрок «Динамо» прокомментировал красную карточку Крыськиву

28 октября 2024, 18:48 | Обновлено 28 октября 2024, 18:49
346
1
ШАРАН: «Николай Балакин отсудил ровно, давал командам играть»
ФК Минай. Владимир Шаран

Экс-тренер «Александрии» и «Миная» Владимир Шаран дал эксклюзивный комментарий Sport.ua относительно судейства в матче 11-го тура УПЛ, где «Динамо» принимало «Шахтер» (1:1).

«Хорошо, что так сделали, ведь территориальная принадлежность арбитра не имеет значения. Николай Балакин отсудил ровно, давал командам играть. Что касается удаления, то оно абсолютно справедливое. Крыськив так прыгнул сзади в ногу соперника. Я не понимаю игрока: как можно было в ситуации, которая происходила в центре поля, так действовать? Поэтому красная карточка вполне заслуженная», - прокомментировал Шаран.

Напомним, ранее Владимир Шаран сравнил игру двух защитников «Динамо».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владимир Шаран Динамо Киев Шахтер Донецк Николай Балакин судьи (арбитры) Динамо - Шахтер инсайд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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