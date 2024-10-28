ШАРАН: «Николай Балакин отсудил ровно, давал командам играть»

Экс-тренер «Александрии» и «Миная» Владимир Шаран дал эксклюзивный комментарий Sport.ua относительно судейства в матче 11-го тура УПЛ, где «Динамо» принимало «Шахтер» (1:1).

«Хорошо, что так сделали, ведь территориальная принадлежность арбитра не имеет значения. Николай Балакин отсудил ровно, давал командам играть. Что касается удаления, то оно абсолютно справедливое. Крыськив так прыгнул сзади в ногу соперника. Я не понимаю игрока: как можно было в ситуации, которая происходила в центре поля, так действовать? Поэтому красная карточка вполне заслуженная», - прокомментировал Шаран.

Напомним, ранее Владимир Шаран сравнил игру двух защитников «Динамо».