ШАРАН: «Николай Балакин отсудил ровно, давал командам играть»
Бывший игрок «Динамо» прокомментировал красную карточку Крыськиву
Экс-тренер «Александрии» и «Миная» Владимир Шаран дал эксклюзивный комментарий Sport.ua относительно судейства в матче 11-го тура УПЛ, где «Динамо» принимало «Шахтер» (1:1).
«Хорошо, что так сделали, ведь территориальная принадлежность арбитра не имеет значения. Николай Балакин отсудил ровно, давал командам играть. Что касается удаления, то оно абсолютно справедливое. Крыськив так прыгнул сзади в ногу соперника. Я не понимаю игрока: как можно было в ситуации, которая происходила в центре поля, так действовать? Поэтому красная карточка вполне заслуженная», - прокомментировал Шаран.
Напомним, ранее Владимир Шаран сравнил игру двух защитников «Динамо».
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