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Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 17:11 | Обновлено 28 октября 2024, 17:12
876
0

Президент Полесья: «Сейчас еврокубки – это наказание»

Буткевич отметил проблемы с переездами

28 октября 2024, 17:11 | Обновлено 28 октября 2024, 17:12
876
0
Президент Полесья: «Сейчас еврокубки – это наказание»
ФК Полесье

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич отметил, что сейчас для украинских команд выход в еврокубки является наказанием, а не радостным событием.

«Мы идем по ступенькам. В УПЛ зашли, в еврокубки попали. Но еврокубки, конечно, это сейчас наказание было. То, что терпят «Шахтер» и «Динамо», это очень тяжело. Наши команды критикуют за выступления в еврокубках, а вы попробуйте туда и обратно съездить, сыграть».

«Будем выигрывать, когда война закончится и дома сможем играть», – сказал Буткевич.

Сейчас житомирская команда идет в топ-3 УПЛ.

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Полесье Житомир Геннадий Буткевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Трендец
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