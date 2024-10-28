Президент Полесья: «Сейчас еврокубки – это наказание»
Буткевич отметил проблемы с переездами
Президент «Полесья» Геннадий Буткевич отметил, что сейчас для украинских команд выход в еврокубки является наказанием, а не радостным событием.
«Мы идем по ступенькам. В УПЛ зашли, в еврокубки попали. Но еврокубки, конечно, это сейчас наказание было. То, что терпят «Шахтер» и «Динамо», это очень тяжело. Наши команды критикуют за выступления в еврокубках, а вы попробуйте туда и обратно съездить, сыграть».
«Будем выигрывать, когда война закончится и дома сможем играть», – сказал Буткевич.
Сейчас житомирская команда идет в топ-3 УПЛ.
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