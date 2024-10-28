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ATP
28 октября 2024, 16:58 | Обновлено 28 октября 2024, 17:00
142
0

Рейтинг ATP. Борьба за итоговый продолжается, а украинцы теряют позиции

ATP представила обновлённый рейтинг

28 октября 2024, 16:58 | Обновлено 28 октября 2024, 17:00
142
0
Рейтинг ATP. Борьба за итоговый продолжается, а украинцы теряют позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В первой десятке рейтинга никаких изменений не произошло. Лидером является итальянец Янник Синнер, который начинает 21-ю неделю в статусе первой ракетки мира, на втором месте располагается испанец Карлос Алькарас, а тройку лучших завершает немец Александр Зверев.


Топ-10 рейтинга АТР



Что касается украинских теннисистов, то к сожалению никто не смог приблизиться к топ-300. Первая ракетка Украины Вадим Урсу потерял 19 позиций и опустился на 327 строчку рейтинга. А Илья Марченко, участник 1/8 финала US OPEN 2016 года вообще рискует в скором времени покинуть топ-500.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

К 28 октября на Итоговый турнир отобрались четыре теннисиста: Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев и Даниил Медведев. Хотя, скорее всего, в турнире выступят теннисисты из первой восьмерки, у спортсменов, находящихся ниже, все еще сохраняются математические шансы на попадание в состав участников.

Чемпионская гонка АТР


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Итоговый турнир ATP рейтинг ATP Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Илья Марченко Вадим Урсу
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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