Рейтинг ATP. Борьба за итоговый продолжается, а украинцы теряют позиции

В первой десятке рейтинга никаких изменений не произошло. Лидером является итальянец Янник Синнер, который начинает 21-ю неделю в статусе первой ракетки мира, на втором месте располагается испанец Карлос Алькарас, а тройку лучших завершает немец Александр Зверев.



Топ-10 рейтинга АТР







Что касается украинских теннисистов, то к сожалению никто не смог приблизиться к топ-300. Первая ракетка Украины Вадим Урсу потерял 19 позиций и опустился на 327 строчку рейтинга. А Илья Марченко, участник 1/8 финала US OPEN 2016 года вообще рискует в скором времени покинуть топ-500.



Топ-10 украинцев в рейтинге АТР





К 28 октября на Итоговый турнир отобрались четыре теннисиста: Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев и Даниил Медведев. Хотя, скорее всего, в турнире выступят теннисисты из первой восьмерки, у спортсменов, находящихся ниже, все еще сохраняются математические шансы на попадание в состав участников.

Чемпионская гонка АТР



