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  4. Милевский признался, есть ли в УПЛ новые Милевский и Алиев
Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 11:16 |
585
0

Милевский признался, есть ли в УПЛ новые Милевский и Алиев

Бывший нападающий «Динамо» считает, что таких, как он, сейчас нет

29 октября 2024, 11:16 |
585
0
Милевский признался, есть ли в УПЛ новые Милевский и Алиев
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, видит ли сейчас в Украинской Премьер-лиге новых Милевского и Александра Алиева:

«Нет сейчас таких. Ванат – это вообще не мой типаж. К сожалению, нет сейчас вторых Алиевых и Милевских. Как я уже говорил ранее, играли бы мы, то порешали бы».

Ранее Артем Милевский высказался об игре атакующих футболистов в ничейном матче столичного клуба против донецкого «Шахтера» (1:1) в 11-м туре УПЛ, сравнив их с собой и вышеупомянутым Александром Алиевым.

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Артем Милевский Александр Алиев Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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