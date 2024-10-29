Милевский признался, есть ли в УПЛ новые Милевский и Алиев
Бывший нападающий «Динамо» считает, что таких, как он, сейчас нет
Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, видит ли сейчас в Украинской Премьер-лиге новых Милевского и Александра Алиева:
«Нет сейчас таких. Ванат – это вообще не мой типаж. К сожалению, нет сейчас вторых Алиевых и Милевских. Как я уже говорил ранее, играли бы мы, то порешали бы».
Ранее Артем Милевский высказался об игре атакующих футболистов в ничейном матче столичного клуба против донецкого «Шахтера» (1:1) в 11-м туре УПЛ, сравнив их с собой и вышеупомянутым Александром Алиевым.
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