Определен лучший футболист АПЛ на данный момент. Родри – 8-й. Кто лидер?
Признание получил одноклубник Михаила Мудрика Коул Палмер
Авторитетный британский портал Give Me Sport обновил рейтинг лучших игроков Английской премьер-лиги на данный момент.
Первое место в списке занимает одноклубник Михаила Мудрика из «Челси» Коул Палмер. За Палмером разместился лучший бомбардир прошлого сезона АПЛ Эрлинг Холанд. Вингер «Арсенала» Букайо Сака – 3-й.
Четвертую и пятую позиции в списке заняли игроки «Ливерпуля» – Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.
В десятку списка также попали Салиба, Райс, Родри, Фоден и Де Брюйне.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
10 лучших игроков АПЛ от Give Me Sport
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