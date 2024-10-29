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  4. Определен лучший футболист АПЛ на данный момент. Родри – 8-й. Кто лидер?
Англия
29 октября 2024, 02:22 |
126
0

Определен лучший футболист АПЛ на данный момент. Родри – 8-й. Кто лидер?

Признание получил одноклубник Михаила Мудрика Коул Палмер

29 октября 2024, 02:22 |
126
0
Определен лучший футболист АПЛ на данный момент. Родри – 8-й. Кто лидер?
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обновил рейтинг лучших игроков Английской премьер-лиги на данный момент.

Первое место в списке занимает одноклубник Михаила Мудрика из «Челси» Коул Палмер. За Палмером разместился лучший бомбардир прошлого сезона АПЛ Эрлинг Холанд. Вингер «Арсенала» Букайо Сака – 3-й.

Четвертую и пятую позиции в списке заняли игроки «Ливерпуля» – Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.

В десятку списка также попали Салиба, Райс, Родри, Фоден и Де Брюйне.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

10 лучших игроков АПЛ от Give Me Sport

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Мохамед Салах Вирджил ван Дейк Коул Палмер Эрлинг Холанд Букайо Сака Вильям Салиба Деклан Райс Родри Фил Фоден Кевин де Брюйне чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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