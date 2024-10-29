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  4. Зидан возобновит карьеру уже этой зимой. Возглавит культовый клуб. Не Реал
Англия
29 октября 2024, 00:47 |
777
0

Зидан возобновит карьеру уже этой зимой. Возглавит культовый клуб. Не Реал

Французский наставник может возглавить «Манчестер Юнайтед»

29 октября 2024, 00:47 |
777
0
Зидан возобновит карьеру уже этой зимой. Возглавит культовый клуб. Не Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

28 октября «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении главного тренера Эрика тен Хага.

Временно исполнять обязанности наставник команды будет Руд ван Нистелрой. Несмотря на это, руководство «МЮ» планирует уже в ближайшее время назначить нового коуча. Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф мечтает пригласить в команду французского специалиста Зинедина Зидана. Рэтклифф планирует связаться с Зиданом уже в ближайшее время и убедить француза. Ожидается, что Зидан возглавит культовый английский клуб уже этой зимой.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

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Руд ван Нистелрой Джим Рэтклифф Зинедин Зидан назначение тренера чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Дмитро Олійник Источник: Sport.fr
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