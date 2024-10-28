Цифры и факты. Важнейшие события 11-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 11-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» подписывает 20-ю мировую с «Шахтером» в УПЛ, в том числе 10-ю на своем поле.

Бело-синие не могут обыграть оранжево-черных 6 игр подряд (=3-3), а в родных стенах – 8 (=4-4).

Динамовцы продлевают общую беспроигрышную серию до 12 матчей (+10=2), а домашнюю – до 15 (+12=3).

Александр Караваев становится автором 50-го гола «Динамо» в домашних баталиях с «Шахтером», а Артем Бондаренко забивает 40-й мяч дончан в гостях у киевлян.

ФК Динамо. Георгий Бущан

150-й мяч в клубной карьере пропускают Георгий Бущан (ЧУ – 78, КУ – 5, СК – 1, ЕК - 66) и Дмитрий Ризнык (ЧУ – 115, КУ – 5, ЕК – 30).

30-й матч в чемпионатах Украины проводит Марино Пушич (+22=4-4, 67-24).

30-й мяч в карьере забивает Артем Бондаренко (ЧУ – 27, КУ – 2, ЕК – 1).

«Александрия» продлевает свою беспроигрышную серию до 15 игр (+10=5), а домашнюю голевую – до 10.

Черно-желто-зеленые 10-й раз не реализовывают пенальти.

«Ингулец» терпит 40-е поражение в чемпионатах Украины, а наставник петровцев Василий Кобин – 20-е.

Красно-желтые поднимают планку личного антирекорда, обходясь без побед 12 игр подряд (=5-7).

«Полесье» обновляет два личных рекорда, продлив общую беспроигрышную серию до 15 матчей (+9=6), а домашнюю – до 11 (+6=5).

Житомиряне впервые подписывает две мировые подряд в родных стенах.

3-й раз поражает ворота «Колоса» Алексей Гуцуляк. Ранее два мяча он забил ковалевцам за «Днепр-1».

«Колос» делает 20-ю ничью в гостях.

Владислав Велетень на 317-й минуте прерывает безголевую серию ковалецев.

«Кривбасс» берет верх над ЛНЗ во всех трех встречах в УПЛ (мячи 8-1).

70-й матч в чемпионатах Украины во главе бело-красно-черных проводит Юрий Вернидуб (+34=13-23, 88-70).

Мяч, забитый Александром Драмбаевым, оказывается 50-м, пропущенным черкасщанами в элитном дивизионе.

ЛНЗ, который впервые потерпел 2 поражения подряд на чужих полях, продлевает свою безвыигрышную гостевую серию до «рекордных» 5 матчей (=2-3).

«Сиреневые» вносят еще три поправки в таблицу клубных достижений, забивая в общем 6 игр кряду, а в гостях – 4, и пропуская на выезде 11 матчей подряд.

Безничейная серия «Зари» достигает 13 игр (+5-8).

50-й мяч в украинской карьере забивает Филипп Будковский (ЧУ – 45, КУ – 4, ЕК – 1).

Филипп Будковский с 27 голами выходит на первую строчку лучших бомбардиров «Зари» в УПЛ, побив клубный рекорд Алексея Коробченко 28-летней давности.

10-й матч в чемпионатах Украины на тренерском посту проводит Младен Бартулович (+5=0-5, 10-8).

«Левый берег» терпит 3-е поражение подряд в родных стенах (мячи 0-6).

Подопечные Виталия Первака продлевают свою общую безголевую серию до 543-х минут, а домашнюю - до 331-й.

«Черноморец» бьет личный антирекорд 22-летней давности, 18-й раз подряд пропустив в гостях.

Команды Александра Бабича подписывают 50-ю мировую в чемпионатах Украины.

«Оболонь» терпит в общем 3-е поражение подряд (мячи 1-7), а в гостях – 6-е (мячи 1-15), обновляя личный антирекорд.

«Пивовары» вносят еще две поправки в таблицу клубных «достижений», обходясь без побед на чужих полях 15 матчей подряд (=5-10) и пропуская на выезде 6 игр кряду.

Безголевая гостевая серия подопечных Сергея Шищенко достигает 474-х минут, а общая сухая «Карпат» - 290.

«Верес» 40-й раз делит очки с гостями.

Ровенчане обновляют личный рекорд, продлив голевую серию до 8 игр.

Марко Мрвалевич становится автором 30-го гола красно-черных с пенальти.

Мяч, забитый Николаем Гайдучиком, оказывается 10-м для «Вереса» в поединках с «Ворсклой» и 250-м, пропущенным командами Юрия Максимова в чемпионатах Украины.

ФК Верес. Юрий Максимов

«Ворскла» делает 20-ю ничью под руководством Юрия Максимова.

Николай Ковталюк становится автором 900-го гола полтавчан в УПЛ, в том числе 10-го в ворота ровенчан.

100-й матч в чемпионатах Украины проводят Ефим Конопля («Шахтер») и Валерий Кучеров («Верес»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Яков Кинарейкин («Карпаты»).

45-й мяч в УПЛ забивает Филипп Будковский, 40-й – Алексей Гуцуляк, 5-й – Андрей Понедельник и Александр Яцык, 1-й – Брунинью (в 6-й игре) и Александр Драмбаев (в 34-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Дмитрий Мишнев («Александрия»).

3-й пенальти из 3-х реализовывает Марко Мрвалевич, 3-й из 5 – Филипп Будковский.

Впервые не забивает с «точки» Александр Филиппов, ранее без промаха исполнивший все 5 одиннадцатиметровых.

4-ю пенальтийскую дуэль из 9 выигрывает Алексей Паламарчук, в том числе 3 последних подряд.

Брунинью становится автором 100-го гола хозяев в этом сезоне.

4-ю красную карточку в чемпионатах Украины зарабатывает Игорь Пердута, 1-ю – Дмитрий Крыськив (в 72-й игре).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ