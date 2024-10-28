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Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 12:36 | Обновлено 28 октября 2024, 13:20
203
0

Шахтер заработал 12-ю красную карточку в поединках с Динамо в УПЛ

Третий раз удаление игрока горняков повлияло на исход матча

28 октября 2024, 12:36 | Обновлено 28 октября 2024, 13:20
203
0
Шахтер заработал 12-ю красную карточку в поединках с Динамо в УПЛ
ФК Динамо

Красная карточка Дмитрия Крыськива стала 26-й в поединках «Динамо» и «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 12-й в рядах оранжево-черных. При этом только третий раз в истории удаление игрока горняков повлияло на исход матча.

К слову, красный «свет» перед Крыськивом загорелся на 61-й минуте. Среди дончан в украинском дерби быстрее проштрафился только Дмитрий Чигринский 6 ноября 2006 года – на 42-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все удаления игроков Шахтера в матчах с Динамо в УПЛ

Дата

Игрок

Мин.

При

Счет

счете

матча

1.

16.06.2005

Франселино МАТУЗАЛЕМ

73'

2:1

3:2 (д)

2.

06.11.2006

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

42'

0:0

0:1 (г)

3.

06.11.2006

Дарио СРНА

90'

0:1

0:1 (г)

4.

07.04.2013

Ярослав РАКИЦКИЙ

90'

2:1

2:1 (г)

5.

05.10.2014

Вячеслав ШЕВЧУК

64'

0:0

0:1 (г)

6.

01.05.2016

Тарас СТЕПАНЕНКО

80'

3:0

3:0 (д)

7.

01.05.2016

Александр КУЧЕР*

80'

3:0

3:0 (д)

8.

14.04.2018

ТАЙСОН

90+4'

0:1

0:1 (д)

9.

22.05.2019

Давид ХОЧОЛАВА

63'

1:1

1:1 (д)

10.

10.11.2019

ТАЙСОН

82'

1:0

1:0 (д)

11.

11.05.2024

ЭГИНАЛДУ

**

1:0

1:0 (д)

12.

27.10.2024

Дмитрий КРЫСЬКИВ

61'

1:0

1:1 (г)

* со скамейки запасных; ** после матча.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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