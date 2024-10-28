Шахтер заработал 12-ю красную карточку в поединках с Динамо в УПЛ
Третий раз удаление игрока горняков повлияло на исход матча
Красная карточка Дмитрия Крыськива стала 26-й в поединках «Динамо» и «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 12-й в рядах оранжево-черных. При этом только третий раз в истории удаление игрока горняков повлияло на исход матча.
К слову, красный «свет» перед Крыськивом загорелся на 61-й минуте. Среди дончан в украинском дерби быстрее проштрафился только Дмитрий Чигринский 6 ноября 2006 года – на 42-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все удаления игроков Шахтера в матчах с Динамо в УПЛ
|
|
Дата
|
Игрок
|
Мин.
|
При
|
Счет
|
|
|
|
|
счете
|
матча
|
1.
|
16.06.2005
|
Франселино МАТУЗАЛЕМ
|
73'
|
2:1
|
3:2 (д)
|
2.
|
06.11.2006
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
42'
|
0:0
|
0:1 (г)
|
3.
|
06.11.2006
|
Дарио СРНА
|
90'
|
0:1
|
0:1 (г)
|
4.
|
07.04.2013
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
90'
|
2:1
|
2:1 (г)
|
5.
|
05.10.2014
|
Вячеслав ШЕВЧУК
|
64'
|
0:0
|
0:1 (г)
|
6.
|
01.05.2016
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
80'
|
3:0
|
3:0 (д)
|
7.
|
01.05.2016
|
Александр КУЧЕР*
|
80'
|
3:0
|
3:0 (д)
|
8.
|
14.04.2018
|
ТАЙСОН
|
90+4'
|
0:1
|
0:1 (д)
|
9.
|
22.05.2019
|
Давид ХОЧОЛАВА
|
63'
|
1:1
|
1:1 (д)
|
10.
|
10.11.2019
|
ТАЙСОН
|
82'
|
1:0
|
1:0 (д)
|
11.
|
11.05.2024
|
ЭГИНАЛДУ
|
**
|
1:0
|
1:0 (д)
|
12.
|
27.10.2024
|
Дмитрий КРЫСЬКИВ
|
61'
|
1:0
|
1:1 (г)
* со скамейки запасных; ** после матча.
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