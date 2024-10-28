Шахтер заработал 12-ю красную карточку в поединках с Динамо в УПЛ

Красная карточка Дмитрия Крыськива стала 26-й в поединках «Динамо» и «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 12-й в рядах оранжево-черных. При этом только третий раз в истории удаление игрока горняков повлияло на исход матча.

К слову, красный «свет» перед Крыськивом загорелся на 61-й минуте. Среди дончан в украинском дерби быстрее проштрафился только Дмитрий Чигринский 6 ноября 2006 года – на 42-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все удаления игроков Шахтера в матчах с Динамо в УПЛ

Дата Игрок Мин. При Счет счете матча 1. 16.06.2005 Франселино МАТУЗАЛЕМ 73' 2:1 3:2 (д) 2. 06.11.2006 Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ 42' 0:0 0:1 (г) 3. 06.11.2006 Дарио СРНА 90' 0:1 0:1 (г) 4. 07.04.2013 Ярослав РАКИЦКИЙ 90' 2:1 2:1 (г) 5. 05.10.2014 Вячеслав ШЕВЧУК 64' 0:0 0:1 (г) 6. 01.05.2016 Тарас СТЕПАНЕНКО 80' 3:0 3:0 (д) 7. 01.05.2016 Александр КУЧЕР* 80' 3:0 3:0 (д) 8. 14.04.2018 ТАЙСОН 90+4' 0:1 0:1 (д) 9. 22.05.2019 Давид ХОЧОЛАВА 63' 1:1 1:1 (д) 10. 10.11.2019 ТАЙСОН 82' 1:0 1:0 (д) 11. 11.05.2024 ЭГИНАЛДУ ** 1:0 1:0 (д) 12. 27.10.2024 Дмитрий КРЫСЬКИВ 61' 1:0 1:1 (г)

* со скамейки запасных; ** после матча.