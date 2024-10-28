ВИДЕО. Бывшая звезда Реала празднует победу Топурии на турнире UFC

В главном бою на турнире UFC 308 испанский чемпион Илия Топурия уверенно нокаутировал американца Макса Холлоуэя.

Бывший футболист мадридского «Реала» Серхио Рамос посетил турнир, чтобы поддержать своего соотечественника. Испанский игрок не скрывал своих эмоций после победы Топурии. Илия сразу же после победы вышел из октагона, чтобы разделить сои эмоции с Рамосом.

Бой Топурии и Холлоуэя состоялся в ночь с 26 на 27 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и закончился уже в третьем раунде. Испанский чемпион эффектно подловил соперника на контратаке и нанес хлесткий удар в челюсть. Илия бросился добивать Макса, но судья тут же остановил бой.

После боя Топурия заявил, что планирует провести реванш с австралийцем Алексом Волкановски.