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Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 12:33 | Обновлено 28 октября 2024, 13:20
2175
3

Кража в клубе УПЛ. Футболист-вор сделал чистосердечное признание

В настоящее время коллектив решает судьбу игрока

28 октября 2024, 12:33 | Обновлено 28 октября 2024, 13:20
2175
3
Кража в клубе УПЛ. Футболист-вор сделал чистосердечное признание
УПЛ

На прошлой неделе стало известно, что в одном из клубов Украинской Премьер-лиги у легионера на тренировочной базе украли несколько тысяч долларов, что составляло примерно полторы его месячной зарплаты.

По обновленной информации ТаТоТаке, футболист, который обокрал своего одноклубника, выступил с чистосердечным признанием и вернул деньги иностранцу.

Отмечается, что на данный момент коллектив неназванного клуба высшего дивизиона Украины решает судьбу игрока. Рассматривается даже вариант, при котором неназванный футболист покинет команду.

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финансы чемпионат Украины по футболу преступность криминал тренировочные базы скандал зарплаты Украинская Премьер-лига ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Saar
"Неназваний гравець неназваного клубу"...🤣🤣🤣🤣🤣. На кого ця інформація? На "неназваних" читачів!? 🤣🤣
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+6
Diesel
ні про що
хтось десь
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+3
Первый Среди Равных
Крису відпєтушать всією командою.
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0
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