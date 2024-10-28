Кража в клубе УПЛ. Футболист-вор сделал чистосердечное признание

На прошлой неделе стало известно, что в одном из клубов Украинской Премьер-лиги у легионера на тренировочной базе украли несколько тысяч долларов, что составляло примерно полторы его месячной зарплаты.

По обновленной информации ТаТоТаке, футболист, который обокрал своего одноклубника, выступил с чистосердечным признанием и вернул деньги иностранцу.

Отмечается, что на данный момент коллектив неназванного клуба высшего дивизиона Украины решает судьбу игрока. Рассматривается даже вариант, при котором неназванный футболист покинет команду.