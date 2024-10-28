ФОТО. Под песню Билли Айлиш. Судаков обратился к фанам после ничьи с Динамо

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков обратился к болельщикам «горняков» после ничьей в матче с киевским «Динамо» (1:1).

22-летний футболист опубликовал сторис в Instagram со своим фото и подписью: «Впереди ещё долгий путь».

Сопроводил этот пост игрок песней Билли Айлиш «Everything I wanted».

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Таким образом, Судаков намекает, что он и вся команда будут бороться за чемпионство до конца.

На данный момент киевляне опережают донецкий клуб на 6 очков.