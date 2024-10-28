ФОТО. Под песню Билли Айлиш. Судаков обратился к фанам после ничьи с Динамо
Лидер Шахтера настроен самым решительным образом
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков обратился к болельщикам «горняков» после ничьей в матче с киевским «Динамо» (1:1).
22-летний футболист опубликовал сторис в Instagram со своим фото и подписью: «Впереди ещё долгий путь».
Сопроводил этот пост игрок песней Билли Айлиш «Everything I wanted».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Таким образом, Судаков намекает, что он и вся команда будут бороться за чемпионство до конца.
На данный момент киевляне опережают донецкий клуб на 6 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне играли в большинстве и в итоге не позволили конкуренту сократить разрыв в турнирной таблице
Главный тренер киевлян заявил, что перед поединком Николай получил травму