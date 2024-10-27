ФОТО. Снуп Догг хочет стать владельцем топ-клуба
Американский рэпер влюбился в проект Рексэма і теперь хочет повторить этот путь
«Рэпер-миллионер Снуп Догг хочет инвестировать в «Селтик» после успеха проекта «Рексэма», талисманом шотландского клуба является собака», – пишет издание The Sun.
Американец хочет стать владельцем топ-клуба, который 54 раза становился чемпионом Шотландии.
Снупа Догга привлекает, что талисманом клуба является собака по прозвищу Хупи.
Икона хип-хопа сказал в комментарии Daily Record: «Мне нравится то, что Райан Рейнольдс сделал с «Рексэмом» – это просто замечательная история.
«Инвестиции в спортивную команду – это то, на что я смотрел в течение длительного времени – если бы выпала возможность инвестировать в «Селтик», я был бы сумасшедшим, если бы не оценил подобное предложение.
«Я смотрел столько футбола в Европе, но я никогда не видел таких болельщиков, как у «Селтика». В них есть что-то особенное.
«Есть причина, почему об их болельщиках говорят по всей Европе – лучшие игроки и тренеры мира говорят вам, что нет такого места, как «Селтик Парк», и я хочу быть частью этого», – рассказал рэпер.
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