ФОТО. Звезда Челси завершил роман с аппетитной красоткой
Сердце Джейдона Санчо снова свободно...
Вингер «Челси» Джейдон Санчо стал героем светских футбольних хроник.
Специализированный аккаунт «Game, seth and match» сообщает, что 24-летний англичанин оборвал все связи с моделью и инфлюенсеркой Наной Раджель.
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Пару впервые заметили на дне рождения Санчо, который состоялся в марте – тогда ещё игрок «Боруссии» Дортмунд организовал бурную вечеринку на яхте в Майами, и Нана тогда провела весь вечер с футболистом.
Недавно Санчо и Раджель отписались друг от друга в Instagram – поговаривают, что у Джейдона новая американская пассия – и также модель.
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