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27 октября 2024, 22:52 | Обновлено 27 октября 2024, 23:39
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4

ФОТО. Звезда Челси завершил роман с аппетитной красоткой

Сердце Джейдона Санчо снова свободно...

27 октября 2024, 22:52 | Обновлено 27 октября 2024, 23:39
1357
4
ФОТО. Звезда Челси завершил роман с аппетитной красоткой
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Вингер «Челси» Джейдон Санчо стал героем светских футбольних хроник.

Специализированный аккаунт «Game, seth and match» сообщает, что 24-летний англичанин оборвал все связи с моделью и инфлюенсеркой Наной Раджель.

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Пару впервые заметили на дне рождения Санчо, который состоялся в марте – тогда ещё игрок «Боруссии» Дортмунд организовал бурную вечеринку на яхте в Майами, и Нана тогда провела весь вечер с футболистом.

Недавно Санчо и Раджель отписались друг от друга в Instagram – поговаривают, что у Джейдона новая американская пассия – и также модель.

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Джейдон Санчо Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 4
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Серж
С мехом на жопе просто атас И волосатые подушки.
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+1
Serhii P.
сраката
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+1
Falko
Люди сподівалися, що це про Мішу )
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0
KirTheKing
вы определитесь, он вингер или зирка ? может ли вингер быть зиркою ? и наоборот..
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0
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